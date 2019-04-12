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"شؤون الحرمين" تدعو إلى الالتفاف حول القيادة وأخذ التدابير الوقائية بعين الاعتبار

أهابت بالجميع عدم الانجراف وتصديق الشائعات وتداولها بما يثير الخوف والقلق

تدعو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وقاصدي الحرمين الشريفين، إلى الامتثال للتوجيهات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية.

كما تهيب الرئاسة، بالجميع، عدم الانجراف وتصديق الشائعات وتداولها بما يثير الخوف والقلق، وينشر اليأس في نفوس الناس بسبب تداول الأخبار غير الصحيحة ومن غير مصادرها الرسمية والمتخصصة.

وشدّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على الالتفاف حول القيادة الرشيدة - أيَّدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - والسمع والطاعة والامتثال بما يصدر من توجيهات.

كما تهيب الرئاسة بالمواطنين والمقيمين كافة في المملكة العربية السعودية، أخذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية والأمنية المعنية بعين الاعتبار، وعدم الإخلال بتعليماتهم أو التهاون بها لما قد تسببه من كارثة - لا سمح الله -.

وتؤكد الرئاسة العامة أن الالتزام بهذه التعليمات واتخاذ التدابير اللازمة كافة يحمي - بإذن الله تعالى - جميع أفراد المجتمع من هذه الجائحة ويعجّل بزوالها بأقل ضرر ممكن.

وتسأل الله - العلي القدير - أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شؤون الحرمين" تدعو إلى الالتفاف حول القيادة وأخذ التدابير الوقائية بعين الاعتبار
سبق

تدعو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وقاصدي الحرمين الشريفين، إلى الامتثال للتوجيهات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية.

كما تهيب الرئاسة، بالجميع، عدم الانجراف وتصديق الشائعات وتداولها بما يثير الخوف والقلق، وينشر اليأس في نفوس الناس بسبب تداول الأخبار غير الصحيحة ومن غير مصادرها الرسمية والمتخصصة.

وشدّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على الالتفاف حول القيادة الرشيدة - أيَّدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - والسمع والطاعة والامتثال بما يصدر من توجيهات.

كما تهيب الرئاسة بالمواطنين والمقيمين كافة في المملكة العربية السعودية، أخذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية والأمنية المعنية بعين الاعتبار، وعدم الإخلال بتعليماتهم أو التهاون بها لما قد تسببه من كارثة - لا سمح الله -.

وتؤكد الرئاسة العامة أن الالتزام بهذه التعليمات واتخاذ التدابير اللازمة كافة يحمي - بإذن الله تعالى - جميع أفراد المجتمع من هذه الجائحة ويعجّل بزوالها بأقل ضرر ممكن.

وتسأل الله - العلي القدير - أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:57 AM

"شؤون الحرمين" تدعو إلى الالتفاف حول القيادة وأخذ التدابير الوقائية بعين الاعتبار

أهابت بالجميع عدم الانجراف وتصديق الشائعات وتداولها بما يثير الخوف والقلق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تدعو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وقاصدي الحرمين الشريفين، إلى الامتثال للتوجيهات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية.

كما تهيب الرئاسة، بالجميع، عدم الانجراف وتصديق الشائعات وتداولها بما يثير الخوف والقلق، وينشر اليأس في نفوس الناس بسبب تداول الأخبار غير الصحيحة ومن غير مصادرها الرسمية والمتخصصة.

وشدّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على الالتفاف حول القيادة الرشيدة - أيَّدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - والسمع والطاعة والامتثال بما يصدر من توجيهات.

كما تهيب الرئاسة بالمواطنين والمقيمين كافة في المملكة العربية السعودية، أخذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية والأمنية المعنية بعين الاعتبار، وعدم الإخلال بتعليماتهم أو التهاون بها لما قد تسببه من كارثة - لا سمح الله -.

وتؤكد الرئاسة العامة أن الالتزام بهذه التعليمات واتخاذ التدابير اللازمة كافة يحمي - بإذن الله تعالى - جميع أفراد المجتمع من هذه الجائحة ويعجّل بزوالها بأقل ضرر ممكن.

وتسأل الله - العلي القدير - أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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