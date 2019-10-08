تغريم 205 منشآت غذائية مخالفة بـ"عتيبية مكة" خلال شهر محرم

مُصادرة وإتلاف 30 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلنت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تطبيق الأنظمة والجزاءات والغرامات على 205 منشآت غذائية مخالفة للتعليمات الصحية خلال شهر محرم الماضي.

وتفصيلًا، ‏قامت بلدية العتيبية الفرعية بمكة المكرمة بجولات رقابية خلال شهر محرم الماضي، شملت 700 منشأة غذائية؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 205 منشآت مخالفة للتعليمات الصحية.

وصادرت البلدية وأتلفت 30 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك ضمن أعمال البلدية في إحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية داخل نطاقها.