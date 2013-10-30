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بالفيديو .. شاهد ماذا أمطرت السماء في مدينة صينية

تدخلت الشرطة بسبب الفوضى المرورية

فوجئ سكان مدينة تشونغتشينغ، جنوبي غرب الصين، بمشهد غريب أدى إلى فوضى عارمة بأحد الشوارع الرئيسة، حين تساقطت أوراق مالية من شرفة بالطابق الثلاثين لأحد المباني، وتجمع الناس لجمع الأموال.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اضطرت الشرطة في مدينة تشونغتشينغ، إلى التدخل بعدما ألقى رجل كمية كبيرة من النقود من نافذة شقته إلى الشارع، مما أدى إلى فوضى في الحركة المرورية.

وقد ألقت الشرطة الصينية القبض على الرجل بعد أن نثر كمية كبيرة من الأوراق النقدية من نافذة شقته في الطابق الـ30، بينما يُزعم أن هذا التصرف جاء بعد تناوله كمية كبيرة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.

وقالت الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 29 عامًا كان في حالة نشوة بعد تعاطي المخدرات في شقته في الطابق 30 من المبنى، عندما بدأ في إلقاء النقود من النافذة إلى الشارع، مما أدى إلى تباطؤ حركة السير بعد أن أوقف السائقون سياراتهم وسط الشارع وذهبوا لالتقاط الأوراق النقدية.

وعلى الأثر، تم استدعاء الشرطة واعتقل الرجل. وقالت الشرطة في بيان إنه احتجز بتهمة تعاطي المخدرات ويخضع للتحقيق وسيتلقى العلاج.

وحسب الصحيفة بلغت الأموال التي ألقاها الشاب 200 ألف يوان صيني "23 ألف دولار"، وكانت أمه قد ادخرت هذا المال من أجل ترميم منزل الأسرة.

الصين

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بالفيديو .. شاهد ماذا أمطرت السماء في مدينة صينية
سبق

فوجئ سكان مدينة تشونغتشينغ، جنوبي غرب الصين، بمشهد غريب أدى إلى فوضى عارمة بأحد الشوارع الرئيسة، حين تساقطت أوراق مالية من شرفة بالطابق الثلاثين لأحد المباني، وتجمع الناس لجمع الأموال.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اضطرت الشرطة في مدينة تشونغتشينغ، إلى التدخل بعدما ألقى رجل كمية كبيرة من النقود من نافذة شقته إلى الشارع، مما أدى إلى فوضى في الحركة المرورية.

وقد ألقت الشرطة الصينية القبض على الرجل بعد أن نثر كمية كبيرة من الأوراق النقدية من نافذة شقته في الطابق الـ30، بينما يُزعم أن هذا التصرف جاء بعد تناوله كمية كبيرة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.

وقالت الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 29 عامًا كان في حالة نشوة بعد تعاطي المخدرات في شقته في الطابق 30 من المبنى، عندما بدأ في إلقاء النقود من النافذة إلى الشارع، مما أدى إلى تباطؤ حركة السير بعد أن أوقف السائقون سياراتهم وسط الشارع وذهبوا لالتقاط الأوراق النقدية.

وعلى الأثر، تم استدعاء الشرطة واعتقل الرجل. وقالت الشرطة في بيان إنه احتجز بتهمة تعاطي المخدرات ويخضع للتحقيق وسيتلقى العلاج.

وحسب الصحيفة بلغت الأموال التي ألقاها الشاب 200 ألف يوان صيني "23 ألف دولار"، وكانت أمه قد ادخرت هذا المال من أجل ترميم منزل الأسرة.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
01:39 AM

بالفيديو .. شاهد ماذا أمطرت السماء في مدينة صينية

تدخلت الشرطة بسبب الفوضى المرورية

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,891

فوجئ سكان مدينة تشونغتشينغ، جنوبي غرب الصين، بمشهد غريب أدى إلى فوضى عارمة بأحد الشوارع الرئيسة، حين تساقطت أوراق مالية من شرفة بالطابق الثلاثين لأحد المباني، وتجمع الناس لجمع الأموال.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اضطرت الشرطة في مدينة تشونغتشينغ، إلى التدخل بعدما ألقى رجل كمية كبيرة من النقود من نافذة شقته إلى الشارع، مما أدى إلى فوضى في الحركة المرورية.

وقد ألقت الشرطة الصينية القبض على الرجل بعد أن نثر كمية كبيرة من الأوراق النقدية من نافذة شقته في الطابق الـ30، بينما يُزعم أن هذا التصرف جاء بعد تناوله كمية كبيرة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.

وقالت الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 29 عامًا كان في حالة نشوة بعد تعاطي المخدرات في شقته في الطابق 30 من المبنى، عندما بدأ في إلقاء النقود من النافذة إلى الشارع، مما أدى إلى تباطؤ حركة السير بعد أن أوقف السائقون سياراتهم وسط الشارع وذهبوا لالتقاط الأوراق النقدية.

وعلى الأثر، تم استدعاء الشرطة واعتقل الرجل. وقالت الشرطة في بيان إنه احتجز بتهمة تعاطي المخدرات ويخضع للتحقيق وسيتلقى العلاج.

وحسب الصحيفة بلغت الأموال التي ألقاها الشاب 200 ألف يوان صيني "23 ألف دولار"، وكانت أمه قد ادخرت هذا المال من أجل ترميم منزل الأسرة.

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