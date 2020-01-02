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شاهد.. طالب يؤم المصلين في صلاة الاستسقاء بمدرسته صباح اليوم

الوزارة كانت قد أهابت بالمدارس بتنفيذ أمر خادم الحرمين والحث عليها

أقامت المدارس والجامعات صباح اليوم الخميس صلاة الاستسقاء؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ وتلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين بإقامة الشعيرة في جميع مناطق المملكة؛ نظراً لتأخر المطر.

وعلى الرغم من انتهاء فترة الامتحانات الفصلية، إلا أن أعداداً قليلة من المدارس والمعاهد شهدت حضور الطلاب في حين أقام معظم المعلمون الصلاة في مقار مدارسهم.

وفي مجمع زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم بإدارة التعليم بمحافظة القنفذة أم المصلين الطالب ‏يزيد بن حسن الفقيه، وشهدت الصلاة حضوراً من الطلاب والمعلمين وأعضاء الإدارة.

وأقيمت الصلاة في معهد النور بالرياض، وأيضاً مدرسة عبيدة بن الحارث التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، وكذلك مدارس في مناطق ومحافظات المملكة عامة.

وكانت وزارة التعليم قد أهابت بالمدارس والجامعات تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين بإقامة الصلاة والحث عليها أملاً في نزول المطر.

صلاة الاستسقاء طالب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. طالب يؤم المصلين في صلاة الاستسقاء بمدرسته صباح اليوم
سبق

أقامت المدارس والجامعات صباح اليوم الخميس صلاة الاستسقاء؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ وتلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين بإقامة الشعيرة في جميع مناطق المملكة؛ نظراً لتأخر المطر.

وعلى الرغم من انتهاء فترة الامتحانات الفصلية، إلا أن أعداداً قليلة من المدارس والمعاهد شهدت حضور الطلاب في حين أقام معظم المعلمون الصلاة في مقار مدارسهم.

وفي مجمع زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم بإدارة التعليم بمحافظة القنفذة أم المصلين الطالب ‏يزيد بن حسن الفقيه، وشهدت الصلاة حضوراً من الطلاب والمعلمين وأعضاء الإدارة.

وأقيمت الصلاة في معهد النور بالرياض، وأيضاً مدرسة عبيدة بن الحارث التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، وكذلك مدارس في مناطق ومحافظات المملكة عامة.

وكانت وزارة التعليم قد أهابت بالمدارس والجامعات تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين بإقامة الصلاة والحث عليها أملاً في نزول المطر.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
12:16 PM

شاهد.. طالب يؤم المصلين في صلاة الاستسقاء بمدرسته صباح اليوم

الوزارة كانت قد أهابت بالمدارس بتنفيذ أمر خادم الحرمين والحث عليها

A A A
عيسى الحربي - الرياض
6
12,751

أقامت المدارس والجامعات صباح اليوم الخميس صلاة الاستسقاء؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ وتلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين بإقامة الشعيرة في جميع مناطق المملكة؛ نظراً لتأخر المطر.

وعلى الرغم من انتهاء فترة الامتحانات الفصلية، إلا أن أعداداً قليلة من المدارس والمعاهد شهدت حضور الطلاب في حين أقام معظم المعلمون الصلاة في مقار مدارسهم.

وفي مجمع زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم بإدارة التعليم بمحافظة القنفذة أم المصلين الطالب ‏يزيد بن حسن الفقيه، وشهدت الصلاة حضوراً من الطلاب والمعلمين وأعضاء الإدارة.

وأقيمت الصلاة في معهد النور بالرياض، وأيضاً مدرسة عبيدة بن الحارث التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، وكذلك مدارس في مناطق ومحافظات المملكة عامة.

وكانت وزارة التعليم قد أهابت بالمدارس والجامعات تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين بإقامة الصلاة والحث عليها أملاً في نزول المطر.

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