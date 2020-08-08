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يوفنتوس يقيل مدربه "ساري".. بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم، إقالة مدربه ماورتسيو ساري غداة الخروج من الدور ثُمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي رغم فوزه 2-1 إياباً، وذلك لخسارته ذهاباً 0-1.

وقال النادي المتوج بلقب الدوري المحلي للمرة التاسعة على التوالي في بيان له: "نُعلن إعفاء ماوريتسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الأول، ويود النادي أن يشكر المدرب على كتابته صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس بفوزه ببطولة الدوري للمرة التاسعة على التوالي، في تتويج لرحلة شخصية قادته إلى تسلق جميع درجات كرة القدم الإيطالية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يوفنتوس يقيل مدربه "ساري".. بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا
سبق

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم، إقالة مدربه ماورتسيو ساري غداة الخروج من الدور ثُمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي رغم فوزه 2-1 إياباً، وذلك لخسارته ذهاباً 0-1.

وقال النادي المتوج بلقب الدوري المحلي للمرة التاسعة على التوالي في بيان له: "نُعلن إعفاء ماوريتسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الأول، ويود النادي أن يشكر المدرب على كتابته صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس بفوزه ببطولة الدوري للمرة التاسعة على التوالي، في تتويج لرحلة شخصية قادته إلى تسلق جميع درجات كرة القدم الإيطالية".

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
08:12 PM

يوفنتوس يقيل مدربه "ساري".. بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم، إقالة مدربه ماورتسيو ساري غداة الخروج من الدور ثُمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي رغم فوزه 2-1 إياباً، وذلك لخسارته ذهاباً 0-1.

وقال النادي المتوج بلقب الدوري المحلي للمرة التاسعة على التوالي في بيان له: "نُعلن إعفاء ماوريتسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الأول، ويود النادي أن يشكر المدرب على كتابته صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس بفوزه ببطولة الدوري للمرة التاسعة على التوالي، في تتويج لرحلة شخصية قادته إلى تسلق جميع درجات كرة القدم الإيطالية".

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