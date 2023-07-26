وكانت قد بلغت قيمة الدفعة السابقة " العشرون" 2.6 مليار ريال لـ 12.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو الماضي.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين (شهر أغسطس 2019)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/ .

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين لشهر أغسطس 2019؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

#حساب_المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ21 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-25 أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين لشهر أغسطس 2019؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية. وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين (شهر أغسطس 2019)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/. وكانت قد بلغت قيمة الدفعة السابقة " العشرون" 2.6 مليار ريال لـ 12.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو الماضي.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 01:10 PM

اخر تعديل 26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 12:10 AM

#حساب_المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ21 قال البرنامج: للتحقق منها يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية





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أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين لشهر أغسطس 2019؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين (شهر أغسطس 2019)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/.

وكانت قد بلغت قيمة الدفعة السابقة " العشرون" 2.6 مليار ريال لـ 12.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو الماضي.