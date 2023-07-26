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#حساب_المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ21

قال البرنامج: للتحقق منها يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين لشهر أغسطس 2019؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين (شهر أغسطس 2019)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/.

وكانت قد بلغت قيمة الدفعة السابقة " العشرون" 2.6 مليار ريال لـ 12.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#حساب_المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ21
سبق

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين لشهر أغسطس 2019؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين (شهر أغسطس 2019)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/.

وكانت قد بلغت قيمة الدفعة السابقة " العشرون" 2.6 مليار ريال لـ 12.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو الماضي.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
01:10 PM
اخر تعديل
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
12:10 AM

#حساب_المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ21

قال البرنامج: للتحقق منها يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
12,160

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين لشهر أغسطس 2019؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة الحادية العشرين (شهر أغسطس 2019)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/.

وكانت قد بلغت قيمة الدفعة السابقة " العشرون" 2.6 مليار ريال لـ 12.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو الماضي.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,131
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,297
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,210
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,155

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