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آخر أرقام كورونا حول العالم.. الوفيات تقارب الربع مليون

أصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين ونصف من الأرض

رغم اتخاذ حكومات عدة على مستوى العالم قرارات بتخفيف قيود العزل المنزلي، لا يزال فيروس كورونا المستجد كابوساً يجثم على المليارات من سكان الأرض، بعد أن أصاب أكثر من 3 ملايين ونصف، وقتل نحو ربع مليون شخص.

وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا عربياً ودولياً، يوم الاثنين.

- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 2637.

- لبنان: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 740.

- مراسلنا: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان ليرتفع العدد إلى 678 حالة و41 وفاة.

- وزارة الصحة المغربية ترصد 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يبلغ 5 آلاف.
- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 177.

- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6277، وارتفاع عدد الإصابات إلى 98 ألفاً و647 مصاباً.

- تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يصل إلى 25428.

- إسبانيا تسجل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 218 ألفاً.

- إندونيسيا تعلن عن 395 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا.

فيروس كورونا الجديد

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آخر أرقام كورونا حول العالم.. الوفيات تقارب الربع مليون
سبق

رغم اتخاذ حكومات عدة على مستوى العالم قرارات بتخفيف قيود العزل المنزلي، لا يزال فيروس كورونا المستجد كابوساً يجثم على المليارات من سكان الأرض، بعد أن أصاب أكثر من 3 ملايين ونصف، وقتل نحو ربع مليون شخص.

وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا عربياً ودولياً، يوم الاثنين.

- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 2637.

- لبنان: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 740.

- مراسلنا: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان ليرتفع العدد إلى 678 حالة و41 وفاة.

- وزارة الصحة المغربية ترصد 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يبلغ 5 آلاف.
- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 177.

- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6277، وارتفاع عدد الإصابات إلى 98 ألفاً و647 مصاباً.

- تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يصل إلى 25428.

- إسبانيا تسجل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 218 ألفاً.

- إندونيسيا تعلن عن 395 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
08:14 PM
اخر تعديل
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:16 PM

آخر أرقام كورونا حول العالم.. الوفيات تقارب الربع مليون

أصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين ونصف من الأرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,427

رغم اتخاذ حكومات عدة على مستوى العالم قرارات بتخفيف قيود العزل المنزلي، لا يزال فيروس كورونا المستجد كابوساً يجثم على المليارات من سكان الأرض، بعد أن أصاب أكثر من 3 ملايين ونصف، وقتل نحو ربع مليون شخص.

وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا عربياً ودولياً، يوم الاثنين.

- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 2637.

- لبنان: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 740.

- مراسلنا: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان ليرتفع العدد إلى 678 حالة و41 وفاة.

- وزارة الصحة المغربية ترصد 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يبلغ 5 آلاف.
- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 177.

- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6277، وارتفاع عدد الإصابات إلى 98 ألفاً و647 مصاباً.

- تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يصل إلى 25428.

- إسبانيا تسجل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 218 ألفاً.

- إندونيسيا تعلن عن 395 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا.

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