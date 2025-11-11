"موجة باردة" تداهم أجواء المملكة.. والبداية مساء الجمعة
بالشمالية والجوف وتمتد إلى حائل والقصيم والرياض السبت
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ابتداءً من مساء يوم الجمعة المقبل.
وقالت "الأرصاد": إن هذه الحالة ستمتدّ إلى مناطق حائل والقصيم، الرياض، وشمال المنطقة الشرقية، ابتداءً من صباح يوم السبت القادم.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
"موجة باردة" تداهم أجواء المملكة.. والبداية مساء الجمعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-11
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ابتداءً من مساء يوم الجمعة المقبل.
وقالت "الأرصاد": إن هذه الحالة ستمتدّ إلى مناطق حائل والقصيم، الرياض، وشمال المنطقة الشرقية، ابتداءً من صباح يوم السبت القادم.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
03:02 PM
"موجة باردة" تداهم أجواء المملكة.. والبداية مساء الجمعة
بالشمالية والجوف وتمتد إلى حائل والقصيم والرياض السبت
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ابتداءً من مساء يوم الجمعة المقبل.
وقالت "الأرصاد": إن هذه الحالة ستمتدّ إلى مناطق حائل والقصيم، الرياض، وشمال المنطقة الشرقية، ابتداءً من صباح يوم السبت القادم.