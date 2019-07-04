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الرئيس الأمريكي يحذر إيران من التهديد برفع سقف تخصيب اليورانيوم

قال لروحانى :"يمكن أن تنقلب عليك كما لم تنقلب على أحد من قبل"

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إيران من إصدار التهديدات برفع سقف تخصيب اليورانيوم، عقب تصريح رئيس النظام الإيراني حسن روحاني بأن بلاده ستخصب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى في عام 2015 .

وتفصيلاً، قال ترامب في تغريدة على تويتر الأربعاء : "أصدرت إيران للتو تحذيرًا جديدًا، يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم بأي قدر نريده إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد".


وأضاف "إيران، توخي الحذر في إطلاق التهديدات، إذ يمكن أن تنقلب عليك كما لم تنقلب على أحد من قبل!".

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الرئيس الأمريكي يحذر إيران من التهديد برفع سقف تخصيب اليورانيوم
سبق

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إيران من إصدار التهديدات برفع سقف تخصيب اليورانيوم، عقب تصريح رئيس النظام الإيراني حسن روحاني بأن بلاده ستخصب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى في عام 2015 .

وتفصيلاً، قال ترامب في تغريدة على تويتر الأربعاء : "أصدرت إيران للتو تحذيرًا جديدًا، يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم بأي قدر نريده إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد".


وأضاف "إيران، توخي الحذر في إطلاق التهديدات، إذ يمكن أن تنقلب عليك كما لم تنقلب على أحد من قبل!".

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
01:10 AM

الرئيس الأمريكي يحذر إيران من التهديد برفع سقف تخصيب اليورانيوم

قال لروحانى :"يمكن أن تنقلب عليك كما لم تنقلب على أحد من قبل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
4,019

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إيران من إصدار التهديدات برفع سقف تخصيب اليورانيوم، عقب تصريح رئيس النظام الإيراني حسن روحاني بأن بلاده ستخصب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى في عام 2015 .

وتفصيلاً، قال ترامب في تغريدة على تويتر الأربعاء : "أصدرت إيران للتو تحذيرًا جديدًا، يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم بأي قدر نريده إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد".


وأضاف "إيران، توخي الحذر في إطلاق التهديدات، إذ يمكن أن تنقلب عليك كما لم تنقلب على أحد من قبل!".

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