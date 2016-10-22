النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

في نيويورك.. "المعلمي" يلتقي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز ثقافة السلام

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في نيويورك، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز ثقافة السلام وآفاق التعاون مع الأمم المتحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في نيويورك.. "المعلمي" يلتقي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
سبق

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في نيويورك، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز ثقافة السلام وآفاق التعاون مع الأمم المتحدة.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
01:20 PM

في نيويورك.. "المعلمي" يلتقي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز ثقافة السلام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
699

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في نيويورك، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز ثقافة السلام وآفاق التعاون مع الأمم المتحدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,374
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,678
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,977
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,084

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة