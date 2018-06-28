هيئة المعروف بالدمام تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" بالنخيل مول

تحت شعار "فكرٌ أمن لوطنِ أمن"

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الدمام، مناشطها الوقائية والتوعوية، بالتعاون مع مجمع النخيل مول بالدمام، ضمن حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"، تحت شعار "فكرٌ أمن لوطنِ أمن".

وتهدف الحملة التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى تعزيز قيم الحفاظ على الأمن لدى جميع فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون إلى تفريق الكلمة وشق الصف.

كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصاً، وإبراز دور وجهود المملكة في ذلك، انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقاً لرسالتها.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن تفعيل هذه الحملات المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام، فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.