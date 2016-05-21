بالصور.. رجال المرور إفطارهم في الطرقات وزادهم راحة مرتاديها

يقفون أمام الإشارات وينظمون حركة السير

يقف رجال المرور في وسط الطرقات وإفطارهم يكون السهر على راحة زوار هذه البلاد وقاصدي المسجد الحرام.

فذاك يقف أمام إحدى الإشارات، أو ينظم حركة السير، وآخر يوجّه قائد مركبة أو يباشر حادث سير؛ فكلمة شكرًا لا تكفيهم.