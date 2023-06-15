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"الزهراني" يوجِّه بمراقبة الأسواق المركزية للتأكد من التزامها بضوابط بيع منتجات التبغ

تشمل السجائر والمعسل.. مشددًا على ضرورة عدم بيعها لمن هم أقل من 18 عامًا

وجَّه وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، بتكثيف الجولات الرقابية على محال التموينات والأسواق المركزية (الهايبر) للتأكد من تطبيق اشتراطات وضوابط بيع منتجات التبغ المصنعة والمغلفة والمرخصة من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي تشمل (السجائر العادية والإلكترونية، والمعسل، وما في حكمهما).

وأضاف بأنه يُمنع بيع منتجات التبغ بصورة نهائية في محال التموينات التي تقل مساحتها عن 100 م2 وفق الاشتراطات الخاصة بالبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

وأشار إلى أنه سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم على المحال المخالفة وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية التي تصل إلى الإغلاق في حال عدم تطبيق التعليمات التي تنص على عدم بيع منتجات التبغ لمن يقل أعمارهم عن 18 عامًا، وعدم بيع عبوات السجائر في عبوات مغلفة وبيعها بالفرط، أو بيع منتجات التبغ الأخرى ومستلزماتها.

وكذلك يتم إشعار محال التموينات والأسواق المركزية في حال رُصد وجود لوحات دعائية أو ترويجية لمنتجات التبغ، أو وضع منتجات التبغ في أرفف ظاهرة وواضحة لمرتادي المحل.

وتنص ضوابط بيع منتجات التبغ على وضع لوحات تحذيرية في أماكن الكاشير والمحاسبة، توضح أضرار التدخين (التدخين ومنتجات التبغ سبب رئيسي لأمراض وسرطان الفم والرئة والقلب والشرايين)، مع وضع صورة معبرة، توضح أضرار ومساوئ التدخين.

وأهاب "الزهراني" بالمواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات الرقابية بالأمانة بالإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الشأن عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي وبوابة الأمانة وغرفة العمليات 940 للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.


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"الزهراني" يوجِّه بمراقبة الأسواق المركزية للتأكد من التزامها بضوابط بيع منتجات التبغ
سبق

وجَّه وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، بتكثيف الجولات الرقابية على محال التموينات والأسواق المركزية (الهايبر) للتأكد من تطبيق اشتراطات وضوابط بيع منتجات التبغ المصنعة والمغلفة والمرخصة من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي تشمل (السجائر العادية والإلكترونية، والمعسل، وما في حكمهما).

وأضاف بأنه يُمنع بيع منتجات التبغ بصورة نهائية في محال التموينات التي تقل مساحتها عن 100 م2 وفق الاشتراطات الخاصة بالبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

وأشار إلى أنه سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم على المحال المخالفة وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية التي تصل إلى الإغلاق في حال عدم تطبيق التعليمات التي تنص على عدم بيع منتجات التبغ لمن يقل أعمارهم عن 18 عامًا، وعدم بيع عبوات السجائر في عبوات مغلفة وبيعها بالفرط، أو بيع منتجات التبغ الأخرى ومستلزماتها.

وكذلك يتم إشعار محال التموينات والأسواق المركزية في حال رُصد وجود لوحات دعائية أو ترويجية لمنتجات التبغ، أو وضع منتجات التبغ في أرفف ظاهرة وواضحة لمرتادي المحل.

وتنص ضوابط بيع منتجات التبغ على وضع لوحات تحذيرية في أماكن الكاشير والمحاسبة، توضح أضرار التدخين (التدخين ومنتجات التبغ سبب رئيسي لأمراض وسرطان الفم والرئة والقلب والشرايين)، مع وضع صورة معبرة، توضح أضرار ومساوئ التدخين.

وأهاب "الزهراني" بالمواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات الرقابية بالأمانة بالإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الشأن عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي وبوابة الأمانة وغرفة العمليات 940 للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.


15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:12 PM

"الزهراني" يوجِّه بمراقبة الأسواق المركزية للتأكد من التزامها بضوابط بيع منتجات التبغ

تشمل السجائر والمعسل.. مشددًا على ضرورة عدم بيعها لمن هم أقل من 18 عامًا

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عبدالله الراجحي - جدة
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وجَّه وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، بتكثيف الجولات الرقابية على محال التموينات والأسواق المركزية (الهايبر) للتأكد من تطبيق اشتراطات وضوابط بيع منتجات التبغ المصنعة والمغلفة والمرخصة من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي تشمل (السجائر العادية والإلكترونية، والمعسل، وما في حكمهما).

وأضاف بأنه يُمنع بيع منتجات التبغ بصورة نهائية في محال التموينات التي تقل مساحتها عن 100 م2 وفق الاشتراطات الخاصة بالبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

وأشار إلى أنه سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم على المحال المخالفة وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية التي تصل إلى الإغلاق في حال عدم تطبيق التعليمات التي تنص على عدم بيع منتجات التبغ لمن يقل أعمارهم عن 18 عامًا، وعدم بيع عبوات السجائر في عبوات مغلفة وبيعها بالفرط، أو بيع منتجات التبغ الأخرى ومستلزماتها.

وكذلك يتم إشعار محال التموينات والأسواق المركزية في حال رُصد وجود لوحات دعائية أو ترويجية لمنتجات التبغ، أو وضع منتجات التبغ في أرفف ظاهرة وواضحة لمرتادي المحل.

وتنص ضوابط بيع منتجات التبغ على وضع لوحات تحذيرية في أماكن الكاشير والمحاسبة، توضح أضرار التدخين (التدخين ومنتجات التبغ سبب رئيسي لأمراض وسرطان الفم والرئة والقلب والشرايين)، مع وضع صورة معبرة، توضح أضرار ومساوئ التدخين.

وأهاب "الزهراني" بالمواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات الرقابية بالأمانة بالإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الشأن عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي وبوابة الأمانة وغرفة العمليات 940 للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.


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