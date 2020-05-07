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بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وغزة

اليمن.. 780 أسرة نازحة ومتضررة استفادت من المساعدات السعودية بمأرب

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.
وجرى توزيع 1,920 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 9,600 فرد، منها 700 سلة غذائية في رام الله والبيرة، و370 سلة غذائية في جنين، و250 سلة غذائية في طوباس، و600 سلة في غزة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 780 سلة غذائية رمضانية للنازحين من الخانق ونهم إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 780 أسرة نازحة ومتضررة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وغزة
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.
وجرى توزيع 1,920 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 9,600 فرد، منها 700 سلة غذائية في رام الله والبيرة، و370 سلة غذائية في جنين، و250 سلة غذائية في طوباس، و600 سلة في غزة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 780 سلة غذائية رمضانية للنازحين من الخانق ونهم إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 780 أسرة نازحة ومتضررة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
03:04 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وغزة

اليمن.. 780 أسرة نازحة ومتضررة استفادت من المساعدات السعودية بمأرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.
وجرى توزيع 1,920 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 9,600 فرد، منها 700 سلة غذائية في رام الله والبيرة، و370 سلة غذائية في جنين، و250 سلة غذائية في طوباس، و600 سلة في غزة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 780 سلة غذائية رمضانية للنازحين من الخانق ونهم إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 780 أسرة نازحة ومتضررة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

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