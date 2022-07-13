"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا

خلال الاجتماع السادس لإذاعات القرآن الكريم عبر تقنية الفيديو

شارك اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" في الاجتماع السادس لإذاعات القرآن الكريم الذي نظمه اتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو" اليوم -عبر تقنية الفيديو- تحت عنوان (دور إذاعات القرآن الكريم في محاربة جائحة كورونا - كوفيد19).



وأكد المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" أحمد بن عبدالله القرني أن اتحاد "يونا" سارع بالاستجابة الباكرة مع تداعيات هذه الجائحة بالتعاطي الإعلامي الواعي بالتعاون مع وكالات الأنباء الأعضاء ضمن منظومة العمل الشاملة لمنظمة الجامعة، ومنظمة التعاون الإسلامي التي استنفرت كل قواها ومواردها وإمكاناتها وطاقات أجهزتها ومؤسساتها لتقديم الدعم والمساندة لدول المنظمة في مواجهتها مع هذا الوباء الذي أربك العالم.



وأشار اليامي إلى أن الاتحاد أطلق ملتقاه الأول في 23 رمضان 1441هـ -16/ 05/ 2020م بعنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا" برعاية معالي وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومسؤولي أجهزة ومؤسسات المنظمة، ومديري وكالات الأنباء ومندوبي الدول الأعضاء لدى المنظمة.



ولفت إلى أن الملتقى خرج بحزمة من التوصيات كانت بمثابة خارطة طريق وبرنامج عمل لقيام وسائل الإعلام الرسمية الموثوقة المنضبطة، وعلى رأسها وكالات الأنباء الرسمية والإذاعات ومحطات التلفزة بمسؤولياتها، واستعادة دورها الذي حاولت بعض وسائل الإعلام التجارية وفوضى التواصل الاجتماعي مزاحمتها فيه.



وأكد اليامي أن أهم مخرجات ملتقى "يونا" كان المشروع التدريبي لتنمية مهارات الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام الرسمية والمنضبة، لمواكبة هذه الجائحة وتمكين هذه المؤسسات من استعادة دورها، حيث يستهدف المشروع في مرحلته الأولى تدريب 2200 إعلامي، وذلك بالشراكة مع اتحاد الإذاعات الإسلامية وإدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي، مبيناً أنه حتى الآن نُفّذت ورشتي عمل من هذا البرنامج باللغتين العربية والفرنسية حول طرق تدقيق الأخبار في الأزمات وانتشار الشائعات، ووصل عدد المستفيدين فيها إلى 300 إعلامي.



وأعلن مساعد المدير العام أنه في إطار مشروع التدريب سيطلق الاتحاد غداً - منتدى إعلامياً سيكون ضيف نسخته الأولى عبر برنامج زووم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, يتبعه بعد غد الأربعاء ورشة العمل الثالثة حول "التعاطي الإعلامي مع تداعيات حقوق الطفل في ظل جائحة كورونا" بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وبالشراكة مع اتحاد الإذاعات الإسلامية، وإدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي.