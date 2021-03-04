صدر قرار ترقية "أيمن إبراهيم محمد طامي"، أحد منسوبي الأمن الدبلوماسي بالسفارة السعودية في دولة الكويت، إلى رتبة "رقيب أول".
"سبق" تبارك للرقيب أول أيمن طامي، متمنين له التوفيق والسداد.
ترقية "أيمن طامي" إلى رقيب أول في الأمن الدبلوماسي
صدر قرار ترقية "أيمن إبراهيم محمد طامي"، أحد منسوبي الأمن الدبلوماسي بالسفارة السعودية في دولة الكويت، إلى رتبة "رقيب أول".
"سبق" تبارك للرقيب أول أيمن طامي، متمنين له التوفيق والسداد.
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ترقية "أيمن طامي" إلى رقيب أول في الأمن الدبلوماسيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-04
صدر قرار ترقية "أيمن إبراهيم محمد طامي"، أحد منسوبي الأمن الدبلوماسي بالسفارة السعودية في دولة الكويت، إلى رتبة "رقيب أول".
04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
09:47 PM
ترقية "أيمن طامي" إلى رقيب أول في الأمن الدبلوماسي
صدر قرار ترقية "أيمن إبراهيم محمد طامي"، أحد منسوبي الأمن الدبلوماسي بالسفارة السعودية في دولة الكويت، إلى رتبة "رقيب أول".
"سبق" تبارك للرقيب أول أيمن طامي، متمنين له التوفيق والسداد.
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