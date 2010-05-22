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الرياض.. القبض على 5 مقيمين "سوريين" اعتدوا على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على شخص آخر داخل إحدى الصالات الرياضية، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم ومن وثق الحادثة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم (5) مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. القبض على 5 مقيمين "سوريين" اعتدوا على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على شخص آخر داخل إحدى الصالات الرياضية، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم ومن وثق الحادثة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم (5) مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
06:16 PM
اخر تعديل
22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
11:18 PM

الرياض.. القبض على 5 مقيمين "سوريين" اعتدوا على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
42
19,756

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على شخص آخر داخل إحدى الصالات الرياضية، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم ومن وثق الحادثة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم (5) مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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