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"تركي بن طلال" يتكفل بزواج "كفيف" محايل عسير

عبر إعانة مالية لتيسير زواجه سلّمها "الفلقي"

تَكفَّل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بدفع تكاليف زواج شاب "كفيف" من أبناء محافظة محايل عسير، وسلَّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، الإعانة المالية التي تكفّل بها أمير المنطقة للشاب.

من جهته عبّر الشاب عن شكره وامتنانه للأمير تركي بن طلال على مساعدته والوقوف معه لتيسير زواجه.

وقال: "إن هذا الموقف ليس مستغربًا من قيادتنا الرشيدة التي تحرص على راحة المواطن في كل جزء من أرض الوطن"؛ منوهًا بما أولته القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام مباشر وعناية دائمة بكافة ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن طلال" يتكفل بزواج "كفيف" محايل عسير
سبق

تَكفَّل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بدفع تكاليف زواج شاب "كفيف" من أبناء محافظة محايل عسير، وسلَّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، الإعانة المالية التي تكفّل بها أمير المنطقة للشاب.

من جهته عبّر الشاب عن شكره وامتنانه للأمير تركي بن طلال على مساعدته والوقوف معه لتيسير زواجه.

وقال: "إن هذا الموقف ليس مستغربًا من قيادتنا الرشيدة التي تحرص على راحة المواطن في كل جزء من أرض الوطن"؛ منوهًا بما أولته القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام مباشر وعناية دائمة بكافة ذوي الاحتياجات الخاصة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
12:30 PM

"تركي بن طلال" يتكفل بزواج "كفيف" محايل عسير

عبر إعانة مالية لتيسير زواجه سلّمها "الفلقي"

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محمد طيران - عسير
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1,760

تَكفَّل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بدفع تكاليف زواج شاب "كفيف" من أبناء محافظة محايل عسير، وسلَّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، الإعانة المالية التي تكفّل بها أمير المنطقة للشاب.

من جهته عبّر الشاب عن شكره وامتنانه للأمير تركي بن طلال على مساعدته والوقوف معه لتيسير زواجه.

وقال: "إن هذا الموقف ليس مستغربًا من قيادتنا الرشيدة التي تحرص على راحة المواطن في كل جزء من أرض الوطن"؛ منوهًا بما أولته القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام مباشر وعناية دائمة بكافة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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