"أحمد موسى" يكشف حقيقة انضمامه لنادٍ تركي

كشف اللاعب النيجيري أحمد موسى محترف فريق النصر لكرة القدم حقيقة ما تردد عن اتفاقه مع نادي غلطة سراي للانتقال لصفوفه خلال الفترة المقبلة.

وقال اللاعب بحسب ما نقلت صحيفة "hurriyet" التركية :" غلطة سراي فريق كبير ومعروف في أوروبا .. حتى الآن لا توجد أي عروض منهم ولم يحدثني مدير أعمالي عن شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "أنا لاعب محترف مرتبط بتعاقد لصالح نادي النصر"، يُذكر أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الرياضي المقبل، علمًا بأنه شارك في 22 مباراة سجل هدفين وصنع خمسة أهداف.