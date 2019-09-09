النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإسلامية" تدشِّن برنامج الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين بنجران وشرورة

العصيمي: يستهدف التحذير من الفكر الحوثي وبيان خطره وفساد عقيدته

دشَّن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران برنامج (الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين في الحد الجنوبي) لمنسوبي المساجد بمنطقة نجران، وذلك في ثلاثة مواقع بجوامع المنطقة.

وصرَّح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، بأن البرنامج يستهدف الأئمة والمؤذنين بمحافظة شرورة ومدينة نجران من أجل رفع كفاءتهم في أحكام الأذان والصلاة، وحثهم على التعاون مع الجهات الرسمية في المنطقة.

وقال إن الدورة تستهدف أيضًا تعزيز الانتماء، وتحقيق المواطنة الصالحة، والتحذير من الفكر الحوثي، وبيان خطره، وفساد عقيدته.

وتضمن البرنامج دروسًا ومحاضرات عدة حول التوحيد، فضله وأنواعه، وأحكام الطهارة والصلاة، وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت، وأحكام صلاة الجمعة والعيدين والكسوف، ومسؤوليات وواجبات الوظائف الشرعية (الخطيب- الإمام -المؤذن) تجاه ولاة الأمر، وواجباتهم تجاه رجال الأمن، ومعالم في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وجهود السعودية في نصرة قضايا المسلمين (اليمن أنموذجًا).

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الإسلامية" تدشِّن برنامج الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين بنجران وشرورة
سبق

دشَّن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران برنامج (الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين في الحد الجنوبي) لمنسوبي المساجد بمنطقة نجران، وذلك في ثلاثة مواقع بجوامع المنطقة.

وصرَّح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، بأن البرنامج يستهدف الأئمة والمؤذنين بمحافظة شرورة ومدينة نجران من أجل رفع كفاءتهم في أحكام الأذان والصلاة، وحثهم على التعاون مع الجهات الرسمية في المنطقة.

وقال إن الدورة تستهدف أيضًا تعزيز الانتماء، وتحقيق المواطنة الصالحة، والتحذير من الفكر الحوثي، وبيان خطره، وفساد عقيدته.

وتضمن البرنامج دروسًا ومحاضرات عدة حول التوحيد، فضله وأنواعه، وأحكام الطهارة والصلاة، وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت، وأحكام صلاة الجمعة والعيدين والكسوف، ومسؤوليات وواجبات الوظائف الشرعية (الخطيب- الإمام -المؤذن) تجاه ولاة الأمر، وواجباتهم تجاه رجال الأمن، ومعالم في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وجهود السعودية في نصرة قضايا المسلمين (اليمن أنموذجًا).

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
09:10 PM

"الإسلامية" تدشِّن برنامج الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين بنجران وشرورة

العصيمي: يستهدف التحذير من الفكر الحوثي وبيان خطره وفساد عقيدته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
1
881

دشَّن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران برنامج (الدورة الشرعية للأئمة والمؤذنين في الحد الجنوبي) لمنسوبي المساجد بمنطقة نجران، وذلك في ثلاثة مواقع بجوامع المنطقة.

وصرَّح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، بأن البرنامج يستهدف الأئمة والمؤذنين بمحافظة شرورة ومدينة نجران من أجل رفع كفاءتهم في أحكام الأذان والصلاة، وحثهم على التعاون مع الجهات الرسمية في المنطقة.

وقال إن الدورة تستهدف أيضًا تعزيز الانتماء، وتحقيق المواطنة الصالحة، والتحذير من الفكر الحوثي، وبيان خطره، وفساد عقيدته.

وتضمن البرنامج دروسًا ومحاضرات عدة حول التوحيد، فضله وأنواعه، وأحكام الطهارة والصلاة، وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت، وأحكام صلاة الجمعة والعيدين والكسوف، ومسؤوليات وواجبات الوظائف الشرعية (الخطيب- الإمام -المؤذن) تجاه ولاة الأمر، وواجباتهم تجاه رجال الأمن، ومعالم في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وجهود السعودية في نصرة قضايا المسلمين (اليمن أنموذجًا).

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,168
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,625
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,523
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,003

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة