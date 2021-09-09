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"أبناء" تقدم مليون ريال لـ1000 يتيم ويتيمة ببريدة

من طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1443، أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة (أبناء)، مليون ريال، استفاد منها 1000 يتيم ويتيمة من طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

يأتي هذا الدعم انطلاقًا من توجه جمعية "أبناء" في تقديم الرعاية الشاملة للأيتام، وتوفير العديد من الممكنات لهم بما في ذلك الرعاية التعليمية.

يذكر أن "أبناء" تسعى من خلال برنامج الرعاية التعليمية إلى تقديم منظومة تعليمية متكاملة لمساعدة الأبناء في تحصيلهم الدراسي، وتذليل الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي، إضافة إلى متابعتهم دراسيًّا، وإلحاقهم ببرامج التدريب، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وفق الاحتياج المطلوب.

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"أبناء" تقدم مليون ريال لـ1000 يتيم ويتيمة ببريدة
سبق

مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1443، أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة (أبناء)، مليون ريال، استفاد منها 1000 يتيم ويتيمة من طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

يأتي هذا الدعم انطلاقًا من توجه جمعية "أبناء" في تقديم الرعاية الشاملة للأيتام، وتوفير العديد من الممكنات لهم بما في ذلك الرعاية التعليمية.

يذكر أن "أبناء" تسعى من خلال برنامج الرعاية التعليمية إلى تقديم منظومة تعليمية متكاملة لمساعدة الأبناء في تحصيلهم الدراسي، وتذليل الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي، إضافة إلى متابعتهم دراسيًّا، وإلحاقهم ببرامج التدريب، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وفق الاحتياج المطلوب.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
12:50 PM

"أبناء" تقدم مليون ريال لـ1000 يتيم ويتيمة ببريدة

من طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1443، أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة (أبناء)، مليون ريال، استفاد منها 1000 يتيم ويتيمة من طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

يأتي هذا الدعم انطلاقًا من توجه جمعية "أبناء" في تقديم الرعاية الشاملة للأيتام، وتوفير العديد من الممكنات لهم بما في ذلك الرعاية التعليمية.

يذكر أن "أبناء" تسعى من خلال برنامج الرعاية التعليمية إلى تقديم منظومة تعليمية متكاملة لمساعدة الأبناء في تحصيلهم الدراسي، وتذليل الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي، إضافة إلى متابعتهم دراسيًّا، وإلحاقهم ببرامج التدريب، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وفق الاحتياج المطلوب.

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