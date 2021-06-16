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"ابن حثلين": دخول مهرجان الإبل السادس "للمحصنين ضد كورونا" فقط

يشمل المشاركين والزوار.. ونقاط فرز أمنية تتولى التأكد

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، أن العمل والدخول مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6، سيكون مقتصراً على الأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا.

وأكد "ابن حثلين" أنه سيكون هناك نقاط فرز أمنية لتطبيق الالتزام بذلك الإجراء، بحيث لا يدخل للمهرجان سوى المحصنين، سواء من المشاركين أو الزوار، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن حثلين": دخول مهرجان الإبل السادس "للمحصنين ضد كورونا" فقط
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، أن العمل والدخول مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6، سيكون مقتصراً على الأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا.

وأكد "ابن حثلين" أنه سيكون هناك نقاط فرز أمنية لتطبيق الالتزام بذلك الإجراء، بحيث لا يدخل للمهرجان سوى المحصنين، سواء من المشاركين أو الزوار، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
06:20 PM

"ابن حثلين": دخول مهرجان الإبل السادس "للمحصنين ضد كورونا" فقط

يشمل المشاركين والزوار.. ونقاط فرز أمنية تتولى التأكد

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فهد الغبيوي - الرياض
5
1,606

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، أن العمل والدخول مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6، سيكون مقتصراً على الأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا.

وأكد "ابن حثلين" أنه سيكون هناك نقاط فرز أمنية لتطبيق الالتزام بذلك الإجراء، بحيث لا يدخل للمهرجان سوى المحصنين، سواء من المشاركين أو الزوار، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

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