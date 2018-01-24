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"العبدلي" مفقود الحرم يدخل يومه الثاني.. وذووه يناشدون البحث عنه

يعاني اعتلالات نفسية والجهات الأمنية تواصل جهودها للعثور عليه

ناشد ذوو المواطن محمد حسن العبدلي البحث عنه؛ بعد فقده داخل المسجد الحرام أمس الثلاثاء، حيث يعاني اعتلالات نفسية ولا يزال مفقوداً.

وتعود تفاصيل فقده- كما رواها لـ"سبق" أحد أقربائه- أن المفقود "العبدلي" ذهب مع والده إلى العاصمة المقدسة من إحدى المحافظات التابعة لمكة لتقديم واجب العزاء، وعند عودتهما ذهبا إلى المسجد الحرام لأداء أحد الفروض، حيث كان يقف خلف والده أثناء تأدية الصلاة، ليختفي عن الأنظار بعدها، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأشار قريبه إلى أن مفقودهم البالغ من العمر 40 عاماً يعاني اعتلالات نفسية، مؤكداً أنهم أبلغوا الجهات الأمنية التي لا تزال تكثّف البحث عنه بمساعدة ذويه، فيما لا يزال في قائمة المفقودين حتى مثول هذا الخبر للنشر.


ويأمل ذوو "العبدلي" من قراء "سبق" التواصل معهم على الرقم ( 050 382 5601 ) والإدلاء بأي معلومة عن مفقودهم حال العثور عليه أو حتى الاشتباه بمواصفاته.

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"العبدلي" مفقود الحرم يدخل يومه الثاني.. وذووه يناشدون البحث عنه
سبق

ناشد ذوو المواطن محمد حسن العبدلي البحث عنه؛ بعد فقده داخل المسجد الحرام أمس الثلاثاء، حيث يعاني اعتلالات نفسية ولا يزال مفقوداً.

وتعود تفاصيل فقده- كما رواها لـ"سبق" أحد أقربائه- أن المفقود "العبدلي" ذهب مع والده إلى العاصمة المقدسة من إحدى المحافظات التابعة لمكة لتقديم واجب العزاء، وعند عودتهما ذهبا إلى المسجد الحرام لأداء أحد الفروض، حيث كان يقف خلف والده أثناء تأدية الصلاة، ليختفي عن الأنظار بعدها، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأشار قريبه إلى أن مفقودهم البالغ من العمر 40 عاماً يعاني اعتلالات نفسية، مؤكداً أنهم أبلغوا الجهات الأمنية التي لا تزال تكثّف البحث عنه بمساعدة ذويه، فيما لا يزال في قائمة المفقودين حتى مثول هذا الخبر للنشر.


ويأمل ذوو "العبدلي" من قراء "سبق" التواصل معهم على الرقم ( 050 382 5601 ) والإدلاء بأي معلومة عن مفقودهم حال العثور عليه أو حتى الاشتباه بمواصفاته.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
11:42 PM

"العبدلي" مفقود الحرم يدخل يومه الثاني.. وذووه يناشدون البحث عنه

يعاني اعتلالات نفسية والجهات الأمنية تواصل جهودها للعثور عليه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ناشد ذوو المواطن محمد حسن العبدلي البحث عنه؛ بعد فقده داخل المسجد الحرام أمس الثلاثاء، حيث يعاني اعتلالات نفسية ولا يزال مفقوداً.

وتعود تفاصيل فقده- كما رواها لـ"سبق" أحد أقربائه- أن المفقود "العبدلي" ذهب مع والده إلى العاصمة المقدسة من إحدى المحافظات التابعة لمكة لتقديم واجب العزاء، وعند عودتهما ذهبا إلى المسجد الحرام لأداء أحد الفروض، حيث كان يقف خلف والده أثناء تأدية الصلاة، ليختفي عن الأنظار بعدها، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأشار قريبه إلى أن مفقودهم البالغ من العمر 40 عاماً يعاني اعتلالات نفسية، مؤكداً أنهم أبلغوا الجهات الأمنية التي لا تزال تكثّف البحث عنه بمساعدة ذويه، فيما لا يزال في قائمة المفقودين حتى مثول هذا الخبر للنشر.


ويأمل ذوو "العبدلي" من قراء "سبق" التواصل معهم على الرقم ( 050 382 5601 ) والإدلاء بأي معلومة عن مفقودهم حال العثور عليه أو حتى الاشتباه بمواصفاته.

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