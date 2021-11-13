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مستشفى الخرمة يُنفذ مبادرة تطعيمات في مباراة القوس والشعيب

تُعطى لراغبي تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها في بداية الشتاء

نفذ مستشفى الخرمة العام مبادرة تطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية والبكتريا العقدية الرئوية في مباراة نادي القوس مع نادي الشعيب من حريملاء، والتي أُقيمت بالخرمة ضمن دوري الدرجة الثالثة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقام الفريق الطبي بتوعية الجماهير التي حضرت المباراة بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وبين شوطي المباراة وفي نهايتها تم تطعيم عددٍ من الجماهير واللاعبين والجهازين الفني والإداري لنادي القوس.

من جهة أخرى، شدد مدير مستشفى الخرمة العام "محمد بن شجاع بن السبيعي" على أهمية أخذ التطعيمات الموسمية خلال الفترة الانتقالية لفصل الشتاء، حيث أثبت فعاليته في التقليل من الإصابة بالإنفلونزا بإذن الله.

وأوضح أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام.

وأشار "السبيعي" إلى اهتمام وحرص "صحة الطائف" ووزارة الصحة من خلال التركيز على الوقاية وتعزيز الوعي الصحي وتكثيف التوعية الصحية، كما بيّن أن التطعيمات متاحة في المستشفى والمراكز الصحية بالخرمة.

كما قدم رئيس نادي القوس بالخرمة "عايض منصور السبيعي" بالغ شكره وتقديره للفريق الطبي وإدارة المستشفى على هذه المبادرة والحضور للمباراة. وتأتي تلك الجهود للتصدي لجميع الأمراض ومدى حرصهم على صحة الإنسان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى الخرمة يُنفذ مبادرة تطعيمات في مباراة القوس والشعيب
سبق

نفذ مستشفى الخرمة العام مبادرة تطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية والبكتريا العقدية الرئوية في مباراة نادي القوس مع نادي الشعيب من حريملاء، والتي أُقيمت بالخرمة ضمن دوري الدرجة الثالثة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقام الفريق الطبي بتوعية الجماهير التي حضرت المباراة بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وبين شوطي المباراة وفي نهايتها تم تطعيم عددٍ من الجماهير واللاعبين والجهازين الفني والإداري لنادي القوس.

من جهة أخرى، شدد مدير مستشفى الخرمة العام "محمد بن شجاع بن السبيعي" على أهمية أخذ التطعيمات الموسمية خلال الفترة الانتقالية لفصل الشتاء، حيث أثبت فعاليته في التقليل من الإصابة بالإنفلونزا بإذن الله.

وأوضح أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام.

وأشار "السبيعي" إلى اهتمام وحرص "صحة الطائف" ووزارة الصحة من خلال التركيز على الوقاية وتعزيز الوعي الصحي وتكثيف التوعية الصحية، كما بيّن أن التطعيمات متاحة في المستشفى والمراكز الصحية بالخرمة.

كما قدم رئيس نادي القوس بالخرمة "عايض منصور السبيعي" بالغ شكره وتقديره للفريق الطبي وإدارة المستشفى على هذه المبادرة والحضور للمباراة. وتأتي تلك الجهود للتصدي لجميع الأمراض ومدى حرصهم على صحة الإنسان.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
11:16 PM

مستشفى الخرمة يُنفذ مبادرة تطعيمات في مباراة القوس والشعيب

تُعطى لراغبي تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها في بداية الشتاء

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محمد الزامل - الخرمة
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نفذ مستشفى الخرمة العام مبادرة تطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية والبكتريا العقدية الرئوية في مباراة نادي القوس مع نادي الشعيب من حريملاء، والتي أُقيمت بالخرمة ضمن دوري الدرجة الثالثة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقام الفريق الطبي بتوعية الجماهير التي حضرت المباراة بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وبين شوطي المباراة وفي نهايتها تم تطعيم عددٍ من الجماهير واللاعبين والجهازين الفني والإداري لنادي القوس.

من جهة أخرى، شدد مدير مستشفى الخرمة العام "محمد بن شجاع بن السبيعي" على أهمية أخذ التطعيمات الموسمية خلال الفترة الانتقالية لفصل الشتاء، حيث أثبت فعاليته في التقليل من الإصابة بالإنفلونزا بإذن الله.

وأوضح أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام.

وأشار "السبيعي" إلى اهتمام وحرص "صحة الطائف" ووزارة الصحة من خلال التركيز على الوقاية وتعزيز الوعي الصحي وتكثيف التوعية الصحية، كما بيّن أن التطعيمات متاحة في المستشفى والمراكز الصحية بالخرمة.

كما قدم رئيس نادي القوس بالخرمة "عايض منصور السبيعي" بالغ شكره وتقديره للفريق الطبي وإدارة المستشفى على هذه المبادرة والحضور للمباراة. وتأتي تلك الجهود للتصدي لجميع الأمراض ومدى حرصهم على صحة الإنسان.

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