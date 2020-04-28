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وكالة شؤون المسجد النبوي: طبّقنا الإجراءات الاحترازية بالتباعد بين المصلين

بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع وصول فيروس كورونا في أوساط العاملين

طبّقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد بين صفوف المصلين أثناء أداء صلاة التراويح في المسجد النبوي؛ تطبيقًا للإجراءات الوقائية التي تؤكد التباعد بين الأفراد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الوكالة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لمنع وصول فيروس كورونا في أوساط العاملين بالمسجد النبوي؛ وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في وقت سابق، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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وكالة شؤون المسجد النبوي: طبّقنا الإجراءات الاحترازية بالتباعد بين المصلين
سبق

طبّقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد بين صفوف المصلين أثناء أداء صلاة التراويح في المسجد النبوي؛ تطبيقًا للإجراءات الوقائية التي تؤكد التباعد بين الأفراد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الوكالة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لمنع وصول فيروس كورونا في أوساط العاملين بالمسجد النبوي؛ وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في وقت سابق، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
01:02 PM

وكالة شؤون المسجد النبوي: طبّقنا الإجراءات الاحترازية بالتباعد بين المصلين

بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع وصول فيروس كورونا في أوساط العاملين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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طبّقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد بين صفوف المصلين أثناء أداء صلاة التراويح في المسجد النبوي؛ تطبيقًا للإجراءات الوقائية التي تؤكد التباعد بين الأفراد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الوكالة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لمنع وصول فيروس كورونا في أوساط العاملين بالمسجد النبوي؛ وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في وقت سابق، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.

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