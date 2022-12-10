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"الليث بلا مدخل".. شهر من المعاناة بين "هندسية الكوبري" و"كنترول الإشارة"!

مسافات طويلة يتكبدها الأهالي شمالاً وجنوباً للوصول إلى المحافظة

طالب عدد من سكان محافظة الليث، والقرى والمراكز التابعة لها، المسؤولين في مرور مكة المكرمة، بضرورة حلّ مشكلتهم، والمتمثلة في إغلاق مدخل المحافظة الوحيد، بعد تعطل الإشارة المرورية لأكثر من شهر دون معرفة الأسباب، لافتين إلى أنهم يتكبدون مسافات طويلة، شمالاً وجنوباً من أجل الوصول إلى المحافظة.

وقال المواطن زاهر بن محمد المهداوي، أحد سكان الليث: "إشارة الليث المتقاطعة مع كوبري طريق الساحل الدولي، جدة - جازان، مغلقة ومتعطلة منذ أكثر من شهر دون معرفة الأسباب التي دعت بمسؤولي مرور الليث إلى إغلاقها".

وأضاف: "في ظل ما نعانيه من مشقة عند الدخول والخروج من وإلى المحافظة على مدى شهر كامل، اكتفى مسؤولو مرور الليث بوضع صبات خرسانية، وأغلقوا المدخل الوحيد للمحافظة، غير مكترثين لمعاناة السكان، خصوصاً القادمون من شرق المحافظة.

وأشار إلى أنه عند تقدم السكان بشكوى لمرور الليث أفادوا بأن كنترول الإشارة المرورية متعطل، ولا يوجد مختصون وفنيون لإصلاحه، مطالباً مسؤولي "مرور مكة" بحكم تبعية "مرور الليث" لهم، بالوقوف على معاناة السكان، ومحاسبة المتسبب في ذلك.

من جانب آخر، حمّل مسؤول بالمرور، أسباب إغلاق الإشارة المرورية الموجودة في مدخل المحافظة، إلى وجود مشكلة هندسية في كوبري طريق الساحل الدولي، جدة - جازان، الأمر الذي حدا بالمرور إلى إغلاق الإشارة لحين الانتهاء من حل مشكلة الكوبري، المقرر الانتهاء منها خلال عشرة أيام.

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"الليث بلا مدخل".. شهر من المعاناة بين "هندسية الكوبري" و"كنترول الإشارة"!
سبق

طالب عدد من سكان محافظة الليث، والقرى والمراكز التابعة لها، المسؤولين في مرور مكة المكرمة، بضرورة حلّ مشكلتهم، والمتمثلة في إغلاق مدخل المحافظة الوحيد، بعد تعطل الإشارة المرورية لأكثر من شهر دون معرفة الأسباب، لافتين إلى أنهم يتكبدون مسافات طويلة، شمالاً وجنوباً من أجل الوصول إلى المحافظة.

وقال المواطن زاهر بن محمد المهداوي، أحد سكان الليث: "إشارة الليث المتقاطعة مع كوبري طريق الساحل الدولي، جدة - جازان، مغلقة ومتعطلة منذ أكثر من شهر دون معرفة الأسباب التي دعت بمسؤولي مرور الليث إلى إغلاقها".

وأضاف: "في ظل ما نعانيه من مشقة عند الدخول والخروج من وإلى المحافظة على مدى شهر كامل، اكتفى مسؤولو مرور الليث بوضع صبات خرسانية، وأغلقوا المدخل الوحيد للمحافظة، غير مكترثين لمعاناة السكان، خصوصاً القادمون من شرق المحافظة.

وأشار إلى أنه عند تقدم السكان بشكوى لمرور الليث أفادوا بأن كنترول الإشارة المرورية متعطل، ولا يوجد مختصون وفنيون لإصلاحه، مطالباً مسؤولي "مرور مكة" بحكم تبعية "مرور الليث" لهم، بالوقوف على معاناة السكان، ومحاسبة المتسبب في ذلك.

من جانب آخر، حمّل مسؤول بالمرور، أسباب إغلاق الإشارة المرورية الموجودة في مدخل المحافظة، إلى وجود مشكلة هندسية في كوبري طريق الساحل الدولي، جدة - جازان، الأمر الذي حدا بالمرور إلى إغلاق الإشارة لحين الانتهاء من حل مشكلة الكوبري، المقرر الانتهاء منها خلال عشرة أيام.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
04:46 PM

"الليث بلا مدخل".. شهر من المعاناة بين "هندسية الكوبري" و"كنترول الإشارة"!

مسافات طويلة يتكبدها الأهالي شمالاً وجنوباً للوصول إلى المحافظة

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عبدالرزاق البجالي - الليث
13
11,769

طالب عدد من سكان محافظة الليث، والقرى والمراكز التابعة لها، المسؤولين في مرور مكة المكرمة، بضرورة حلّ مشكلتهم، والمتمثلة في إغلاق مدخل المحافظة الوحيد، بعد تعطل الإشارة المرورية لأكثر من شهر دون معرفة الأسباب، لافتين إلى أنهم يتكبدون مسافات طويلة، شمالاً وجنوباً من أجل الوصول إلى المحافظة.

وقال المواطن زاهر بن محمد المهداوي، أحد سكان الليث: "إشارة الليث المتقاطعة مع كوبري طريق الساحل الدولي، جدة - جازان، مغلقة ومتعطلة منذ أكثر من شهر دون معرفة الأسباب التي دعت بمسؤولي مرور الليث إلى إغلاقها".

وأضاف: "في ظل ما نعانيه من مشقة عند الدخول والخروج من وإلى المحافظة على مدى شهر كامل، اكتفى مسؤولو مرور الليث بوضع صبات خرسانية، وأغلقوا المدخل الوحيد للمحافظة، غير مكترثين لمعاناة السكان، خصوصاً القادمون من شرق المحافظة.

وأشار إلى أنه عند تقدم السكان بشكوى لمرور الليث أفادوا بأن كنترول الإشارة المرورية متعطل، ولا يوجد مختصون وفنيون لإصلاحه، مطالباً مسؤولي "مرور مكة" بحكم تبعية "مرور الليث" لهم، بالوقوف على معاناة السكان، ومحاسبة المتسبب في ذلك.

من جانب آخر، حمّل مسؤول بالمرور، أسباب إغلاق الإشارة المرورية الموجودة في مدخل المحافظة، إلى وجود مشكلة هندسية في كوبري طريق الساحل الدولي، جدة - جازان، الأمر الذي حدا بالمرور إلى إغلاق الإشارة لحين الانتهاء من حل مشكلة الكوبري، المقرر الانتهاء منها خلال عشرة أيام.

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