انطلاق مركز لقاح كورونا في "صامطة جازان"

ضمن مبادرة "معاً نبادر".. بالتعاون مع الجامعة

تابع مساعد مدير عام تعليم جازان للشؤون المدرسية ملهي عقدي، انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي بمكتب تعليم صامطة بمجمع حنظلة بن أبي عامر التعليمي بإسكان الملك عبدالله بالسهي.

جاء ذلك ضمن مبادرة الإدارة التي أطلقتها بالتعاون مع جامعة جازان "معاً نبادر"، الهادفة للتوسع في نطاق أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا – 19 للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم ومختلف فئات المجتمع ، عبر افتتاح عدد من المراكز المدرسية بمختلف مكاتب التعليم التابعة لها لتحصين جميع طلاب وطالبات تعليم جازان في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عاماً استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية ملهي عقدي أن مركز لقاحات مكتب تعليم صامطة يأتي بتوجيهات ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بجازان، وحرصاً من الإدارة على إنهاء تحصين كافة طلابها وطالباتها في الفئة العمرية المشمولة قبل بداية العام الدراسي.

وقال: يأتي ذلك تنفيذًا للخطة الرامية لتغطية كافة المكاتب التعليمية التابعة للإدارة ضمن مبادرة معاً نبادر بالتعاون مع جامعة جازان.

وحث "عقدي" أبناءه الطلاب وبناته الطالبات ومنسوبي التعليم وبقية فئات المجتمع على المسارعة للاستفادة من خدمات المركز وأخذ الجرعة الأولى من اللقاح لمجتمع آمن.

من ناحيته أعرب مدير مكتب التعليم بصامطة عبد الرزاق صميلي عن شكره لتعليم وجامعة جازان وسعادته بالمبادرة ، مبينًا حرص مدير تعليم جازان والمسؤولين بالجامعة على تحصين مختلف شرائح المجتمع.

وذكر أن صحة أبنائنا الطلاب في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عاماً مسؤولية الجميع.

ودعاهم إلى أخذ الجرعة كي يعودوا لمقاعد الدراسة وسط جو دراسي آمن للإسهام في رسم نهضة الوطن من خلال الاجتهاد في طلب العلم وتحصيله ليصبحوا فاعلين في المجتمع.

جدير بالذكر أن مركز لقاح كورونا المدرسي بمكتب تعليم صامطة بمجمع حنظلة بن أبي عامر التعليمي بإسكان الملك عبدالله بالسهي، يأتي وفق خطة الإدارة ضمن مبادرتها التي أطلقتها بالتعاون مع جامعة جازان "معاً نبادر" الهادفة للتوسع في نطاق أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا – 19 للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم ومختلف فئات المجتمع ، وذلك بعد انطلاق مركزي لقاحات مكتب تعليم أبو عريش والعارضة.

ويساهم المركز في إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لجميع الطلاب والطالبات وبقية فئات المجتمع دون موعد مسبق وذلك طيلة عمله لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 4:00 مساءً إلى 10:00 مساءً.