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"التعاون الخليجي" يدعو لضغط دولي على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب

طالب بالسماح بفحص ناقلة النفط صافر

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك دعم المجلس لليمن، وتعزيز الأمن والاستقرار فيه.

ووفقًا لقناة العربية، فقد أكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود لدعوة المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب، والسماح بفحص ناقلة النفط صافر.

واستعرض الجانبان جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي "تيم ليندركينغ" نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة الجميع لتلك الجهود.

وأعلنت الخارجية الأمريكية اليوم أن المبعوث إلى اليمن يبدأ اليوم زيارة للمنطقة لبحث التوصل لحل للأزمة اليمنية.

من ناحية أخرى، دعا مدير الأقلية الجمهورية في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي، النائب مايكل ماككول، في بيان صحفي اليوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الضغط على الحوثيين لوقف الاعتداء على مأرب.

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"التعاون الخليجي" يدعو لضغط دولي على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب
سبق

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك دعم المجلس لليمن، وتعزيز الأمن والاستقرار فيه.

ووفقًا لقناة العربية، فقد أكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود لدعوة المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب، والسماح بفحص ناقلة النفط صافر.

واستعرض الجانبان جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي "تيم ليندركينغ" نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة الجميع لتلك الجهود.

وأعلنت الخارجية الأمريكية اليوم أن المبعوث إلى اليمن يبدأ اليوم زيارة للمنطقة لبحث التوصل لحل للأزمة اليمنية.

من ناحية أخرى، دعا مدير الأقلية الجمهورية في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي، النائب مايكل ماككول، في بيان صحفي اليوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الضغط على الحوثيين لوقف الاعتداء على مأرب.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
11:32 PM

"التعاون الخليجي" يدعو لضغط دولي على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب

طالب بالسماح بفحص ناقلة النفط صافر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك دعم المجلس لليمن، وتعزيز الأمن والاستقرار فيه.

ووفقًا لقناة العربية، فقد أكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود لدعوة المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب، والسماح بفحص ناقلة النفط صافر.

واستعرض الجانبان جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي "تيم ليندركينغ" نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة الجميع لتلك الجهود.

وأعلنت الخارجية الأمريكية اليوم أن المبعوث إلى اليمن يبدأ اليوم زيارة للمنطقة لبحث التوصل لحل للأزمة اليمنية.

من ناحية أخرى، دعا مدير الأقلية الجمهورية في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي، النائب مايكل ماككول، في بيان صحفي اليوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الضغط على الحوثيين لوقف الاعتداء على مأرب.

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