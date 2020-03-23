وأهابت الوزارة بالجميع، التقيد بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.

وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية: تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٦٦) ستًا وستين حالة.

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (١١) إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لسبعة مواطنين ومقيميْن اثنين.

سلطنة عمان تسجل 11 حالة إصابة جديدة بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-23 أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (١١) إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لسبعة مواطنين ومقيميْن اثنين. وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية: تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٦٦) ستًا وستين حالة. وأهابت الوزارة بالجميع، التقيد بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 01:17 PM

سلطنة عمان تسجل 11 حالة إصابة جديدة بكورونا العدد الكلي للحالات المسجلة ارتفع إلى ٦٦ مصابًا





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أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (١١) إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لسبعة مواطنين ومقيميْن اثنين.

وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية: تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٦٦) ستًا وستين حالة.

وأهابت الوزارة بالجميع، التقيد بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.