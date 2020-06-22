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بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بكورونا

إجمالي عدد الإصابات بلغ 305289 حتى الآن

سجلت بريطانيا أدنى معدل وفيات يومي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأفاد بيان لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية بتسجيل 15 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بالمرض، وهي أدنى حصيلة وفيات يومية منذ منتصف مارس الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي الوفيات جراء المرض في البلاد بلغ 42647 وفاة، فيما بلغت الإصابات 305289 إصابة.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بكورونا
سبق

سجلت بريطانيا أدنى معدل وفيات يومي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأفاد بيان لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية بتسجيل 15 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بالمرض، وهي أدنى حصيلة وفيات يومية منذ منتصف مارس الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي الوفيات جراء المرض في البلاد بلغ 42647 وفاة، فيما بلغت الإصابات 305289 إصابة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
06:05 PM

بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بكورونا

إجمالي عدد الإصابات بلغ 305289 حتى الآن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بريطانيا أدنى معدل وفيات يومي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأفاد بيان لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية بتسجيل 15 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بالمرض، وهي أدنى حصيلة وفيات يومية منذ منتصف مارس الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي الوفيات جراء المرض في البلاد بلغ 42647 وفاة، فيما بلغت الإصابات 305289 إصابة.

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