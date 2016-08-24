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كندا تدعو إلى فرض عقوبات على "طالبان"

عشية قمة مجموعة الـ7

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم (الاثنين)، إلى فرض عقوبات على حركة طالبان، عشية قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت المخصصة لأفغانستان.

وقال "ترودو": "لقد صنفت طالبان ككيان إرهابي في كندا، لكننا سنتحدث مع نظرائنا في مجموعة السبع، لنرى ما ستكون عليه الخطوات التالية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "في حديثنا مع قادة مجموعة السبع الآخرين، سنتطرق إلى كيفية القيام بالمزيد لمساعدة الناس في أفغانستان".

الرئيسية/ أخبار العالم

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كندا تدعو إلى فرض عقوبات على "طالبان"
سبق

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم (الاثنين)، إلى فرض عقوبات على حركة طالبان، عشية قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت المخصصة لأفغانستان.

وقال "ترودو": "لقد صنفت طالبان ككيان إرهابي في كندا، لكننا سنتحدث مع نظرائنا في مجموعة السبع، لنرى ما ستكون عليه الخطوات التالية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "في حديثنا مع قادة مجموعة السبع الآخرين، سنتطرق إلى كيفية القيام بالمزيد لمساعدة الناس في أفغانستان".

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
09:24 PM

كندا تدعو إلى فرض عقوبات على "طالبان"

عشية قمة مجموعة الـ7

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم (الاثنين)، إلى فرض عقوبات على حركة طالبان، عشية قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت المخصصة لأفغانستان.

وقال "ترودو": "لقد صنفت طالبان ككيان إرهابي في كندا، لكننا سنتحدث مع نظرائنا في مجموعة السبع، لنرى ما ستكون عليه الخطوات التالية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "في حديثنا مع قادة مجموعة السبع الآخرين، سنتطرق إلى كيفية القيام بالمزيد لمساعدة الناس في أفغانستان".

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