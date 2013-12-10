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السند: الميزانية تؤكد حرص القيادة على استكمال أهداف رؤية المملكة 2030

نوه بكلمة ولي العهد التي شددت على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441 / 1442هـ ( 2020م).
وتفصيلاً أكد الشيخ السند أن خطاب خادم الحرمين الشريفين تضمن العزم على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي.

وبيّن أن مستوى الإنفاق المعلن يؤكد حرص القيادة على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واهتمامها بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالخدمات الحكومية، مفيدًا بأن توجيه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية يؤكد العزم على تنفيذ ما تضمنته الميزانية من خطط وبرامج ومشروعات تنموية واجتماعية رائدة.

وفي السياق ذاته نوه الشيخ السند بكلمة سمو ولي العهد -حفظه الله- التي شددت على استمرار الميزانية في تحقيق رؤية المملكة 2030 واهتمامها برفع مستويات جودة الحياة للمواطن، وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل، وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين أسهمت في تحسن ملحوظ لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة -رعاها الله- للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوم بأعمالها وتؤدي رسالتها على أكمل وجه.

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالرحمن السند الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441 / 1442هـ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السند: الميزانية تؤكد حرص القيادة على استكمال أهداف رؤية المملكة 2030
سبق

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441 / 1442هـ ( 2020م).
وتفصيلاً أكد الشيخ السند أن خطاب خادم الحرمين الشريفين تضمن العزم على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي.

وبيّن أن مستوى الإنفاق المعلن يؤكد حرص القيادة على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واهتمامها بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالخدمات الحكومية، مفيدًا بأن توجيه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية يؤكد العزم على تنفيذ ما تضمنته الميزانية من خطط وبرامج ومشروعات تنموية واجتماعية رائدة.

وفي السياق ذاته نوه الشيخ السند بكلمة سمو ولي العهد -حفظه الله- التي شددت على استمرار الميزانية في تحقيق رؤية المملكة 2030 واهتمامها برفع مستويات جودة الحياة للمواطن، وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل، وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين أسهمت في تحسن ملحوظ لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة -رعاها الله- للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوم بأعمالها وتؤدي رسالتها على أكمل وجه.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
01:32 AM

السند: الميزانية تؤكد حرص القيادة على استكمال أهداف رؤية المملكة 2030

نوه بكلمة ولي العهد التي شددت على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441 / 1442هـ ( 2020م).
وتفصيلاً أكد الشيخ السند أن خطاب خادم الحرمين الشريفين تضمن العزم على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي.

وبيّن أن مستوى الإنفاق المعلن يؤكد حرص القيادة على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واهتمامها بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالخدمات الحكومية، مفيدًا بأن توجيه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية يؤكد العزم على تنفيذ ما تضمنته الميزانية من خطط وبرامج ومشروعات تنموية واجتماعية رائدة.

وفي السياق ذاته نوه الشيخ السند بكلمة سمو ولي العهد -حفظه الله- التي شددت على استمرار الميزانية في تحقيق رؤية المملكة 2030 واهتمامها برفع مستويات جودة الحياة للمواطن، وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل، وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين أسهمت في تحسن ملحوظ لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة -رعاها الله- للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوم بأعمالها وتؤدي رسالتها على أكمل وجه.

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