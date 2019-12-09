7 مشاريع طلابية لـ"تعليم الطائف" بمعرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بجدة

ضمن التصفيات قبل النهائية لـ"إبداع 2020" الذي يشمل 301 مشارك بـ ٣٨ إدارة

شارك تعليم الطائف ممثلًا في إدارتي الموهوبين والموهوبات في المعرض المركزي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، والمقام في فندق رمادا بجدة، بمشاركة أكثر من مئة طالب وطالبة مبدعين، في إطار التصفيات قبل النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2020 .

حضر المعرض مدير إدارة الموهوبين بندر الحارثي ومديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي ومنسق ومنسقة البرنامج و7 طلبة وطالبات من بينهم الطالب سلطان الشهراني والطالبات "هلا الهيفاني ونوف الجميعة ووفاء العتيبي وسديم النمري والجوهرة الجميعة" اللاتي شاركن بأبحاث علمية.

ويهدف المعرض إلى إكساب المشاركين الأدوات والمهارات اللازمة لرفع جودة المشروع العلمي، وتطبيق ضوابط الأخلاقيات العلمية في "إبداع" ومعرفة معايير التحكيم في التصفية النهائية وتعزيز مهارات التواصل وتقديم المشروع العلمي والتدريب على عرض المشاريع وتقديمها .

يذكر أن عدد الطلاب والطالبات المرشحين للمشاركة في التصفية النهائية إبداع ٢٠٢٠ يبلغ (٣٠١) مشارك بواقع (١٥٤) طالبًا (١٤٧) طالبة من ( ٣٨) إدارة تعليمية.