"قرقاش": كل يوم يتأكد صواب "عاصفة الحزم".. الإمارات لن تنال منها إشاعة ساقطة

قال: جوانب التدخل الإيراني في اليمن تتضح بمرور كل يوم.. استحقاق لا بد منه

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش إن جوانب التدخل الإيراني في اليمن تتضح بمرور كل يوم، ومعها يتأكد صواب قرار عاصفة الحزم: "لا شك أن الاختبار عسير، ولكنه استحقاق لا بد منه، الهدف الاستراتيجي واضح، وهو أمن واستقرار الجزيرة العربية للأجيال القادمة".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "وفِي هذا السياق تلعب الإمارات دورها كاملاً ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وتضحيات أبنائنا لأجل مستقبل دولتهم ومنطقتهم، ولن ينال منها خطاب رخيص أو إشاعة ساقطة أو رشوة مرتبكة".

وتابع: "ولإدراك الهدف الاستراتيجي يدير التحالف العربي بقيادة الرياض ملفات مهمة تتضمن السياسي والعسكري والإنساني والأمني، ومن خلالها سندرك هدفنا عبر يمن مستقر ومزدهر ضمن محيطه الطبيعي".