"الطيران المدني" توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البريطانية

بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة، مذكرة تفاهم بين الجانبين.

مثّل الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي؛ فيما مثّل الجانب البريطاني رئيس هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة ريتشارد مورارتي؛ وذلك في العاصمة البريطانية لندن.

تهدف مذكرة التفاهم إلى التأهيل والتدريب وبناء القدرات في مختلف قطاعات الطيران المدني، وفي مجال والسلامة والأمن وحماية البيئة في النقل الجوي، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مختلف قطاعات الطيران المدني، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني.

وتناولت المذكرة موضوعات الخصخصة وتقاسم الإيرادات ووحدات تمويل المشاريع بجانب إنشاء مراكز بحوث لقطاع الطيران المدني وتطويرها.

تأتي مذكرة التفاهم ضمن التعاون بين الجانبين في مجال الطيران المدني ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين.