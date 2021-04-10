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حادث مأساوي بأمريكا.. مقتل رضيع برصاص شقيقه البالغ من العمر 3 سنوات

حادثة دارت داخل شقة بمدينة هيوستن بولاية تكساس والتحقيقات مستمرّة بالواقعة

تعتقد شرطة هيوستن أن رضيعًا قتل يوم الجمعة برصاص شقيقه البالغ من العمر 3 سنوات بعد أنْ حصل الصبي الأكبر على مسدس داخل شقة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت مساعدة رئيس شرطة هيوستن، ويندي بيمبريدج: إن الرضيع أصيب في بطنه صباح الجمعة، ونقل العديد من البالغين الذين كانوا داخل الشقة الطفل البالغ من العمر 8 أشهر إلى المستشفى حيث توفي.

وأضافت بيمبريدج وفق روسيا اليوم: "أريد فقط أن أغتنم هذه اللحظة وأطلب من الآباء والأوصياء في كل مكان عدم السماح لأي شخص في المنزل بالوصول إلى أسلحتك النارية، احفظها في مكان مغلق، هناك أشياء يمكنك القيام بها لجعل هذا السلاح آمنًا، الرجاء الدعاء لهذه العائلة.. إنه حادث مأساوي".

ولم يتمكّن المحققون في البداية من تحديد مكان المسدس المستخدم في إطلاق النار، لكنهم وجدوه فيما بعد داخل السيارة التي استخدمها أفراد الأسرة لنقل الرضيع إلى المستشفى.

وأشارت بيمبريدج إلى أن المحققين والمدعين ما زالوا يحددون ما إذا كان سيتم توجيه أي اتهامات في القضية أم لا.

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حادث مأساوي بأمريكا.. مقتل رضيع برصاص شقيقه البالغ من العمر 3 سنوات
سبق

تعتقد شرطة هيوستن أن رضيعًا قتل يوم الجمعة برصاص شقيقه البالغ من العمر 3 سنوات بعد أنْ حصل الصبي الأكبر على مسدس داخل شقة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت مساعدة رئيس شرطة هيوستن، ويندي بيمبريدج: إن الرضيع أصيب في بطنه صباح الجمعة، ونقل العديد من البالغين الذين كانوا داخل الشقة الطفل البالغ من العمر 8 أشهر إلى المستشفى حيث توفي.

وأضافت بيمبريدج وفق روسيا اليوم: "أريد فقط أن أغتنم هذه اللحظة وأطلب من الآباء والأوصياء في كل مكان عدم السماح لأي شخص في المنزل بالوصول إلى أسلحتك النارية، احفظها في مكان مغلق، هناك أشياء يمكنك القيام بها لجعل هذا السلاح آمنًا، الرجاء الدعاء لهذه العائلة.. إنه حادث مأساوي".

ولم يتمكّن المحققون في البداية من تحديد مكان المسدس المستخدم في إطلاق النار، لكنهم وجدوه فيما بعد داخل السيارة التي استخدمها أفراد الأسرة لنقل الرضيع إلى المستشفى.

وأشارت بيمبريدج إلى أن المحققين والمدعين ما زالوا يحددون ما إذا كان سيتم توجيه أي اتهامات في القضية أم لا.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
11:38 AM

حادث مأساوي بأمريكا.. مقتل رضيع برصاص شقيقه البالغ من العمر 3 سنوات

حادثة دارت داخل شقة بمدينة هيوستن بولاية تكساس والتحقيقات مستمرّة بالواقعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتقد شرطة هيوستن أن رضيعًا قتل يوم الجمعة برصاص شقيقه البالغ من العمر 3 سنوات بعد أنْ حصل الصبي الأكبر على مسدس داخل شقة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت مساعدة رئيس شرطة هيوستن، ويندي بيمبريدج: إن الرضيع أصيب في بطنه صباح الجمعة، ونقل العديد من البالغين الذين كانوا داخل الشقة الطفل البالغ من العمر 8 أشهر إلى المستشفى حيث توفي.

وأضافت بيمبريدج وفق روسيا اليوم: "أريد فقط أن أغتنم هذه اللحظة وأطلب من الآباء والأوصياء في كل مكان عدم السماح لأي شخص في المنزل بالوصول إلى أسلحتك النارية، احفظها في مكان مغلق، هناك أشياء يمكنك القيام بها لجعل هذا السلاح آمنًا، الرجاء الدعاء لهذه العائلة.. إنه حادث مأساوي".

ولم يتمكّن المحققون في البداية من تحديد مكان المسدس المستخدم في إطلاق النار، لكنهم وجدوه فيما بعد داخل السيارة التي استخدمها أفراد الأسرة لنقل الرضيع إلى المستشفى.

وأشارت بيمبريدج إلى أن المحققين والمدعين ما زالوا يحددون ما إذا كان سيتم توجيه أي اتهامات في القضية أم لا.

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