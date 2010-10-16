"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض مُسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية دمَّرت طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة جازان.
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية دمَّرت طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة جازان.
قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية دمَّرت طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة جازان.
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية دمَّرت طائرة مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة جازان.