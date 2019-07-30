الإمارات تعلن رفع أسعار الوقود

شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في أسعار الوقود في أغسطس المقبل في جميع محطات الدولة.



وذكرت شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل التابعة للوزارة، أقرت أسعار أغسطس شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%.



وأوضحت الشركة، وفق ما نقله موقع "24" الإماراتي أن الأسعار ستكون على النحو التالي: السوبر 2.37 بعد أن كان 2.30 درهم/لتر، والخصوصي 2.26 بعد أن كان 2.18 درهم/لتر، كما ارتفع سعر الديزل ليصل إلى 2.42 بعد أن كان 2.35 درهم/لتر.