هنّأ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، السعوديين بمناسبة تحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا، وكتب مغردًا: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.. ونبارك لمشجعي ومحبي الهلال السعودي، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في البطولات القادمة".
محمد بن زايد يهنئ الملك وولي العهد والسعوديين بإنجاز الهلال
هنّأ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، السعوديين بمناسبة تحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا، وكتب مغردًا: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.. ونبارك لمشجعي ومحبي الهلال السعودي، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في البطولات القادمة".محمد بن زايد الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان
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محمد بن زايد يهنئ الملك وولي العهد والسعوديين بإنجاز الهلالصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-25
25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
01:52 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
04:53 PM
محمد بن زايد يهنئ الملك وولي العهد والسعوديين بإنجاز الهلال
هنّأ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، السعوديين بمناسبة تحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا، وكتب مغردًا: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.. ونبارك لمشجعي ومحبي الهلال السعودي، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في البطولات القادمة".
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