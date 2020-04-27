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نائب رئيس غرفة الرياض: الخوف من "كورونا" سيجعل الإقبال على المولات ضعيفاً

قال: بالتدريج سيعود نشاط المحلات لوضعه الطبيعي

توقّع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس منصور الشثري إقبالاً أقلّ من المتوسط من المستهلكين؛ بعد قرار رفع منع التجول الجزئي مع التزامهم الكامل بالتعليمات التي صدرت للحفاظ على الصحة العامة.

وقال المهندس "الشثري" لقناة "الإخبارية": إن الإقبال متوقع أن يكون في أقل من المتوسط؛ نتيجة خوف بعض العملاء؛ لأننا ما زلنا نعيش في ظل انتشار جائحة "كورونا"، لكن بالتدريج سيعود النشاط لتلك المحلات لوضعه الطبيعي خلال أيام قليلة.

وأشار "الشثري" إلى أن المولات وكل محلات قطاع التجزئة ستستفيد من هذا القرار بشكل كبير؛ لكونه يتناسب مع موسم رمضان، وما تشهده الأسواق من حركة كبيرة، وذلك يتوقع أن يكون عليهم إقبال كبير.

ولفت إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية ما زال يعاني بشكل كبير من منافسة المواقع الأجنبية التي تدخل أغلب شحناتها للمملكة دون أن تخضع لرسوم جمركية أو تطبق عليها المواصفات، مما يجعلها في منافسة غير عادلة مع المواقع السعودية، وقطاع التجارة الإلكترونية السعودية.

وتمنى "الشثري" اتخاذ العديد من الخطوات في المستقبل القريب لتقرير هذه الفجوة في التنافسية بشكل يؤدي إلى نمو قطاع التجارة الإلكترونية، ويساعد الكثير من الشركات للتحول لهذا القطاع الحيوي الذي يوفر خيارات للمستهلك.

إلى هذا يرى المهندس "الشثري" أن قطاعات السياحة والترفيه والحفلات والأندية الرياضية وغيرها من الأنشطة الأخرى ستكون الأكثر تأثراً بهذه الأزمة؛ لأنه ربما تكون آخر الأنشطة الاقتصادية والتجارية عودةً للحياة بعد انتهاء هذه الجائحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب رئيس غرفة الرياض: الخوف من "كورونا" سيجعل الإقبال على المولات ضعيفاً
سبق

توقّع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس منصور الشثري إقبالاً أقلّ من المتوسط من المستهلكين؛ بعد قرار رفع منع التجول الجزئي مع التزامهم الكامل بالتعليمات التي صدرت للحفاظ على الصحة العامة.

وقال المهندس "الشثري" لقناة "الإخبارية": إن الإقبال متوقع أن يكون في أقل من المتوسط؛ نتيجة خوف بعض العملاء؛ لأننا ما زلنا نعيش في ظل انتشار جائحة "كورونا"، لكن بالتدريج سيعود النشاط لتلك المحلات لوضعه الطبيعي خلال أيام قليلة.

وأشار "الشثري" إلى أن المولات وكل محلات قطاع التجزئة ستستفيد من هذا القرار بشكل كبير؛ لكونه يتناسب مع موسم رمضان، وما تشهده الأسواق من حركة كبيرة، وذلك يتوقع أن يكون عليهم إقبال كبير.

ولفت إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية ما زال يعاني بشكل كبير من منافسة المواقع الأجنبية التي تدخل أغلب شحناتها للمملكة دون أن تخضع لرسوم جمركية أو تطبق عليها المواصفات، مما يجعلها في منافسة غير عادلة مع المواقع السعودية، وقطاع التجارة الإلكترونية السعودية.

وتمنى "الشثري" اتخاذ العديد من الخطوات في المستقبل القريب لتقرير هذه الفجوة في التنافسية بشكل يؤدي إلى نمو قطاع التجارة الإلكترونية، ويساعد الكثير من الشركات للتحول لهذا القطاع الحيوي الذي يوفر خيارات للمستهلك.

إلى هذا يرى المهندس "الشثري" أن قطاعات السياحة والترفيه والحفلات والأندية الرياضية وغيرها من الأنشطة الأخرى ستكون الأكثر تأثراً بهذه الأزمة؛ لأنه ربما تكون آخر الأنشطة الاقتصادية والتجارية عودةً للحياة بعد انتهاء هذه الجائحة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
05:43 PM

نائب رئيس غرفة الرياض: الخوف من "كورونا" سيجعل الإقبال على المولات ضعيفاً

قال: بالتدريج سيعود نشاط المحلات لوضعه الطبيعي

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عبدالحكيم شار - الرياض
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توقّع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس منصور الشثري إقبالاً أقلّ من المتوسط من المستهلكين؛ بعد قرار رفع منع التجول الجزئي مع التزامهم الكامل بالتعليمات التي صدرت للحفاظ على الصحة العامة.

وقال المهندس "الشثري" لقناة "الإخبارية": إن الإقبال متوقع أن يكون في أقل من المتوسط؛ نتيجة خوف بعض العملاء؛ لأننا ما زلنا نعيش في ظل انتشار جائحة "كورونا"، لكن بالتدريج سيعود النشاط لتلك المحلات لوضعه الطبيعي خلال أيام قليلة.

وأشار "الشثري" إلى أن المولات وكل محلات قطاع التجزئة ستستفيد من هذا القرار بشكل كبير؛ لكونه يتناسب مع موسم رمضان، وما تشهده الأسواق من حركة كبيرة، وذلك يتوقع أن يكون عليهم إقبال كبير.

ولفت إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية ما زال يعاني بشكل كبير من منافسة المواقع الأجنبية التي تدخل أغلب شحناتها للمملكة دون أن تخضع لرسوم جمركية أو تطبق عليها المواصفات، مما يجعلها في منافسة غير عادلة مع المواقع السعودية، وقطاع التجارة الإلكترونية السعودية.

وتمنى "الشثري" اتخاذ العديد من الخطوات في المستقبل القريب لتقرير هذه الفجوة في التنافسية بشكل يؤدي إلى نمو قطاع التجارة الإلكترونية، ويساعد الكثير من الشركات للتحول لهذا القطاع الحيوي الذي يوفر خيارات للمستهلك.

إلى هذا يرى المهندس "الشثري" أن قطاعات السياحة والترفيه والحفلات والأندية الرياضية وغيرها من الأنشطة الأخرى ستكون الأكثر تأثراً بهذه الأزمة؛ لأنه ربما تكون آخر الأنشطة الاقتصادية والتجارية عودةً للحياة بعد انتهاء هذه الجائحة.

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