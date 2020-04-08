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"حقوق الإنسان": أمر الملك بتعليق أحكام حبس المدينين مبادرة إنسانية سامية

أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، القاضي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحقوق الخاصة، وتعليق تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الرؤية والزيارة.

وقال رئيس الجمعية، د. مفلح بن ربيعان القحطاني، إن هذه المبادة الإنسانية السامية تأتي في إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا، كما سيكون لها آثار إيجابية أخرى، يأتي في مقدمتها انضمام هؤلاء السجناء إلى ذويهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، وما يمثله ذلك من دعم للجوانب الإنسانية لأفراد أُسرهم، وقدرة بعض هؤلاء السجناء على ترتيب أوضاع أُسرهم، والتواصل مع دائنيهم، بما يساعد على إيجاد حلول لبعض قضاياهم.

وأكد رئيس الجمعية أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان وضع هذا الأمر السامي الكريم موضع التنفيذ.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني تعليق تنفيذ الأحكام القضائية قضايا الحقوق الخاصة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق الإنسان": أمر الملك بتعليق أحكام حبس المدينين مبادرة إنسانية سامية
سبق

أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، القاضي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحقوق الخاصة، وتعليق تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الرؤية والزيارة.

وقال رئيس الجمعية، د. مفلح بن ربيعان القحطاني، إن هذه المبادة الإنسانية السامية تأتي في إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا، كما سيكون لها آثار إيجابية أخرى، يأتي في مقدمتها انضمام هؤلاء السجناء إلى ذويهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، وما يمثله ذلك من دعم للجوانب الإنسانية لأفراد أُسرهم، وقدرة بعض هؤلاء السجناء على ترتيب أوضاع أُسرهم، والتواصل مع دائنيهم، بما يساعد على إيجاد حلول لبعض قضاياهم.

وأكد رئيس الجمعية أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان وضع هذا الأمر السامي الكريم موضع التنفيذ.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
12:06 AM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:29 AM

"حقوق الإنسان": أمر الملك بتعليق أحكام حبس المدينين مبادرة إنسانية سامية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
4,779

أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، القاضي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحقوق الخاصة، وتعليق تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الرؤية والزيارة.

وقال رئيس الجمعية، د. مفلح بن ربيعان القحطاني، إن هذه المبادة الإنسانية السامية تأتي في إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا، كما سيكون لها آثار إيجابية أخرى، يأتي في مقدمتها انضمام هؤلاء السجناء إلى ذويهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، وما يمثله ذلك من دعم للجوانب الإنسانية لأفراد أُسرهم، وقدرة بعض هؤلاء السجناء على ترتيب أوضاع أُسرهم، والتواصل مع دائنيهم، بما يساعد على إيجاد حلول لبعض قضاياهم.

وأكد رئيس الجمعية أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان وضع هذا الأمر السامي الكريم موضع التنفيذ.

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