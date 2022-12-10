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استشاري قلب: موظف تعرَّض لجلطة والسبب خلافه مع مديره بسبب إجازة

دعا المديرين إلى الرفق بالموظفين واستعرض أسباب أمراض الشرايين

كشف الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن حالة شاهدها الأسبوع الماضي؛ تمثلت في تعرُّض موظف لجلطة بالقلب بسبب غضبه الشديد بعد خلاف عملي.

وقال: ‏‫‏رأيت الأسبوع الماضي حالة جلطة في القلب حدثت بعد غضب شديد إثر خلافٍ حاد بين موظف ومديره في العمل عندما رفض الأخير توقيع إجازة الموظف!!

‏وأضاف: "الشاهد في الموضوع، ‏ارفقوا بمرؤوسيكم قدر ما تستطيعون.. فما نزع الرفق من شيء إلا شانه".

واستعرض النمر؛ بعد ذلك ‏العوامل المسبّبة لأمراض الشرايين بالترتيب من الأقوى إلى الأضعف؛ مبيناً أنها كالتالي:

‏ارتفاع الكوليسترول.

‏التدخين.

‏الضغوط النفسية الاجتماعية.

‏عدم التحكم السكري.

‏عدم التحكم في الضغط المزمن.

‏التاريخ العائلي بأمراض الشرايين المبكرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري قلب: موظف تعرَّض لجلطة والسبب خلافه مع مديره بسبب إجازة
سبق

كشف الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن حالة شاهدها الأسبوع الماضي؛ تمثلت في تعرُّض موظف لجلطة بالقلب بسبب غضبه الشديد بعد خلاف عملي.

وقال: ‏‫‏رأيت الأسبوع الماضي حالة جلطة في القلب حدثت بعد غضب شديد إثر خلافٍ حاد بين موظف ومديره في العمل عندما رفض الأخير توقيع إجازة الموظف!!

‏وأضاف: "الشاهد في الموضوع، ‏ارفقوا بمرؤوسيكم قدر ما تستطيعون.. فما نزع الرفق من شيء إلا شانه".

واستعرض النمر؛ بعد ذلك ‏العوامل المسبّبة لأمراض الشرايين بالترتيب من الأقوى إلى الأضعف؛ مبيناً أنها كالتالي:

‏ارتفاع الكوليسترول.

‏التدخين.

‏الضغوط النفسية الاجتماعية.

‏عدم التحكم السكري.

‏عدم التحكم في الضغط المزمن.

‏التاريخ العائلي بأمراض الشرايين المبكرة.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
01:23 PM

استشاري قلب: موظف تعرَّض لجلطة والسبب خلافه مع مديره بسبب إجازة

دعا المديرين إلى الرفق بالموظفين واستعرض أسباب أمراض الشرايين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
39
77,042

كشف الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن حالة شاهدها الأسبوع الماضي؛ تمثلت في تعرُّض موظف لجلطة بالقلب بسبب غضبه الشديد بعد خلاف عملي.

وقال: ‏‫‏رأيت الأسبوع الماضي حالة جلطة في القلب حدثت بعد غضب شديد إثر خلافٍ حاد بين موظف ومديره في العمل عندما رفض الأخير توقيع إجازة الموظف!!

‏وأضاف: "الشاهد في الموضوع، ‏ارفقوا بمرؤوسيكم قدر ما تستطيعون.. فما نزع الرفق من شيء إلا شانه".

واستعرض النمر؛ بعد ذلك ‏العوامل المسبّبة لأمراض الشرايين بالترتيب من الأقوى إلى الأضعف؛ مبيناً أنها كالتالي:

‏ارتفاع الكوليسترول.

‏التدخين.

‏الضغوط النفسية الاجتماعية.

‏عدم التحكم السكري.

‏عدم التحكم في الضغط المزمن.

‏التاريخ العائلي بأمراض الشرايين المبكرة.

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