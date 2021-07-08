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شغف التقنية يقود "الشهري" و"الشمري" للمشاركة في "إجازتك التقنية 2"

مبادرة تُقام فعالياتها هذه الأيام في مدينة حائل بتنظيم الإدارة العامة للتعليم

قاد شغف التقنية طالبًا وطالبة للتوجه إلى منطقة حائل؛ فالطالب قادمٌ من المدينة المنورة، والطالبة قادمةٌ من مدينة الدمام، من أجل المشاركة في مبادرة "إجازتك التقنية 2"، بعد أن تأهلا من المرحلة "عن بُعد" إلى المرحلة "الحضورية" التي تُقام فعالياتها هذه الأيام في مدينة حائل بتنظيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، بالشراكة مع أسمنت حائل، وبدعم ورعاية من أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود.

بدايةً يقول الطالب بدر بن عبد العزيز الشهري: "قدمت من المدينة المنورة خصيصًا لهذه المبادرة؛ لأنني كنت أحب برمجة الروبوتات، والتصميم ثلاثي الأبعاد، وهذا ما دعاني أن آتي إلى حائل لهذه المبادرة".

وتابع: "عن بعد تعلمنا تصميم ثلاثي الأبعاد، كما تعلمنا على برمجة، وطبقنا بعض المشاريع التي طلبت منا التي تؤهلنا للمرحلة الحضورية، فعملت مشروعًا وأرسلته إلى اللجنة التحكيمية، وردّوا عليّ بأنه تم تأهلي للمرحلة الحضورية".

وأضاف: "بعد وصولي إلى حائل بدأنا المرحلة الحضورية، وكانت أفضل من المرحلة عن بعد بسبب وجود الأدوات والأشياء المساعدة، والحمد لله وجدت المبادرة طيبة وكل المدربين والمساعدين كلهم كانوا مساندين لي، وأيضًا بعض الزملاء كنا نتعاون في المشاريع، إلى جانب التحدّي فيما بيننا وبين المجموعات؛ مما زاد من حماسي وجعلني أعمل بشكلٍ أفضل".

واختتم "الشهري" قائلًا: "أشكر أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، وإدارة التعليم وجميع منسوبيها، وأشكر القائمين على هذه المبادرة، وأشكر والديّ اللذين دفعاني لهذه الدورة الحضورية".

أما الطالبة حنين بنت حمود الشمري، القادمة من الثانوية الخامسة في مدينة الدمام، فقالت: "أنا من المنطقة الشرقية، وعرفت عن المبادرة من أحد أقاربي، ومن خلاله شاركت وتم ولله الحمد قبولي، ودرست عن بُعد الأساسيات في البرمجة، والتصميم ثلاثي الأبعاد".

وتابعت: "بعد ذلك تم تأهيلي للمرحلة الحضورية في حائل، وفيه تعلمنا تطبيقات عملية في البرمجة، وسنتعلم الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصميم ثلاثي الأبعاد".

وأضافت: "كل مجموعة تنجز مشروعًا، وفي نهاية الأسبوع عن طريق المشروعات الفردية، وكنا نتنافس من ينجز أسرع ومن يكون عمله صحيحًا ودقيقًا من ناحية البرمجة، ومن ناحية تركيب الأسلاك والتطبيق العملي، وهي بلا شكّ تكسبنا عدة فوائد وتطورنا من ناحية التقنية والرقمية من حيث البرمجة".

واختتمت "الشمري": أشكر الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، وأشكر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وأشكر أسمنت حائل لرعايتها هذه المبادرة، وأشكر والديّ لدعمهما وتحفيزهما لي لخوض هذه التجربة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شغف التقنية يقود "الشهري" و"الشمري" للمشاركة في "إجازتك التقنية 2"
سبق

قاد شغف التقنية طالبًا وطالبة للتوجه إلى منطقة حائل؛ فالطالب قادمٌ من المدينة المنورة، والطالبة قادمةٌ من مدينة الدمام، من أجل المشاركة في مبادرة "إجازتك التقنية 2"، بعد أن تأهلا من المرحلة "عن بُعد" إلى المرحلة "الحضورية" التي تُقام فعالياتها هذه الأيام في مدينة حائل بتنظيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، بالشراكة مع أسمنت حائل، وبدعم ورعاية من أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود.

بدايةً يقول الطالب بدر بن عبد العزيز الشهري: "قدمت من المدينة المنورة خصيصًا لهذه المبادرة؛ لأنني كنت أحب برمجة الروبوتات، والتصميم ثلاثي الأبعاد، وهذا ما دعاني أن آتي إلى حائل لهذه المبادرة".

وتابع: "عن بعد تعلمنا تصميم ثلاثي الأبعاد، كما تعلمنا على برمجة، وطبقنا بعض المشاريع التي طلبت منا التي تؤهلنا للمرحلة الحضورية، فعملت مشروعًا وأرسلته إلى اللجنة التحكيمية، وردّوا عليّ بأنه تم تأهلي للمرحلة الحضورية".

وأضاف: "بعد وصولي إلى حائل بدأنا المرحلة الحضورية، وكانت أفضل من المرحلة عن بعد بسبب وجود الأدوات والأشياء المساعدة، والحمد لله وجدت المبادرة طيبة وكل المدربين والمساعدين كلهم كانوا مساندين لي، وأيضًا بعض الزملاء كنا نتعاون في المشاريع، إلى جانب التحدّي فيما بيننا وبين المجموعات؛ مما زاد من حماسي وجعلني أعمل بشكلٍ أفضل".

واختتم "الشهري" قائلًا: "أشكر أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، وإدارة التعليم وجميع منسوبيها، وأشكر القائمين على هذه المبادرة، وأشكر والديّ اللذين دفعاني لهذه الدورة الحضورية".

أما الطالبة حنين بنت حمود الشمري، القادمة من الثانوية الخامسة في مدينة الدمام، فقالت: "أنا من المنطقة الشرقية، وعرفت عن المبادرة من أحد أقاربي، ومن خلاله شاركت وتم ولله الحمد قبولي، ودرست عن بُعد الأساسيات في البرمجة، والتصميم ثلاثي الأبعاد".

وتابعت: "بعد ذلك تم تأهيلي للمرحلة الحضورية في حائل، وفيه تعلمنا تطبيقات عملية في البرمجة، وسنتعلم الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصميم ثلاثي الأبعاد".

وأضافت: "كل مجموعة تنجز مشروعًا، وفي نهاية الأسبوع عن طريق المشروعات الفردية، وكنا نتنافس من ينجز أسرع ومن يكون عمله صحيحًا ودقيقًا من ناحية البرمجة، ومن ناحية تركيب الأسلاك والتطبيق العملي، وهي بلا شكّ تكسبنا عدة فوائد وتطورنا من ناحية التقنية والرقمية من حيث البرمجة".

واختتمت "الشمري": أشكر الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، وأشكر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وأشكر أسمنت حائل لرعايتها هذه المبادرة، وأشكر والديّ لدعمهما وتحفيزهما لي لخوض هذه التجربة".

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
05:23 PM

شغف التقنية يقود "الشهري" و"الشمري" للمشاركة في "إجازتك التقنية 2"

مبادرة تُقام فعالياتها هذه الأيام في مدينة حائل بتنظيم الإدارة العامة للتعليم

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منصور الشلاقي - الرياض
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قاد شغف التقنية طالبًا وطالبة للتوجه إلى منطقة حائل؛ فالطالب قادمٌ من المدينة المنورة، والطالبة قادمةٌ من مدينة الدمام، من أجل المشاركة في مبادرة "إجازتك التقنية 2"، بعد أن تأهلا من المرحلة "عن بُعد" إلى المرحلة "الحضورية" التي تُقام فعالياتها هذه الأيام في مدينة حائل بتنظيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، بالشراكة مع أسمنت حائل، وبدعم ورعاية من أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود.

بدايةً يقول الطالب بدر بن عبد العزيز الشهري: "قدمت من المدينة المنورة خصيصًا لهذه المبادرة؛ لأنني كنت أحب برمجة الروبوتات، والتصميم ثلاثي الأبعاد، وهذا ما دعاني أن آتي إلى حائل لهذه المبادرة".

وتابع: "عن بعد تعلمنا تصميم ثلاثي الأبعاد، كما تعلمنا على برمجة، وطبقنا بعض المشاريع التي طلبت منا التي تؤهلنا للمرحلة الحضورية، فعملت مشروعًا وأرسلته إلى اللجنة التحكيمية، وردّوا عليّ بأنه تم تأهلي للمرحلة الحضورية".

وأضاف: "بعد وصولي إلى حائل بدأنا المرحلة الحضورية، وكانت أفضل من المرحلة عن بعد بسبب وجود الأدوات والأشياء المساعدة، والحمد لله وجدت المبادرة طيبة وكل المدربين والمساعدين كلهم كانوا مساندين لي، وأيضًا بعض الزملاء كنا نتعاون في المشاريع، إلى جانب التحدّي فيما بيننا وبين المجموعات؛ مما زاد من حماسي وجعلني أعمل بشكلٍ أفضل".

واختتم "الشهري" قائلًا: "أشكر أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، وإدارة التعليم وجميع منسوبيها، وأشكر القائمين على هذه المبادرة، وأشكر والديّ اللذين دفعاني لهذه الدورة الحضورية".

أما الطالبة حنين بنت حمود الشمري، القادمة من الثانوية الخامسة في مدينة الدمام، فقالت: "أنا من المنطقة الشرقية، وعرفت عن المبادرة من أحد أقاربي، ومن خلاله شاركت وتم ولله الحمد قبولي، ودرست عن بُعد الأساسيات في البرمجة، والتصميم ثلاثي الأبعاد".

وتابعت: "بعد ذلك تم تأهيلي للمرحلة الحضورية في حائل، وفيه تعلمنا تطبيقات عملية في البرمجة، وسنتعلم الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصميم ثلاثي الأبعاد".

وأضافت: "كل مجموعة تنجز مشروعًا، وفي نهاية الأسبوع عن طريق المشروعات الفردية، وكنا نتنافس من ينجز أسرع ومن يكون عمله صحيحًا ودقيقًا من ناحية البرمجة، ومن ناحية تركيب الأسلاك والتطبيق العملي، وهي بلا شكّ تكسبنا عدة فوائد وتطورنا من ناحية التقنية والرقمية من حيث البرمجة".

واختتمت "الشمري": أشكر الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، وأشكر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وأشكر أسمنت حائل لرعايتها هذه المبادرة، وأشكر والديّ لدعمهما وتحفيزهما لي لخوض هذه التجربة".

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