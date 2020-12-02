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الشرقية.. إخلاء مبنى في التجمع الصحي إثر تسرب غاز.. والمتحدث يوضح

"المقيبل" لـ"سبق": سيتم إصدار بيان إلحاقي فور ظهور نتائج تقرير الدفاع المدني

علمت "سبق" إن إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أخلت أحد المباني بعد تسرب غاز في المبنى.


وقالت المصادر: إن المبنى بعيد كل البعد عن حالات المرضى وهو مبنى إداري، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مثل هذه المواقف.


وقال المتحدث الرسمي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية محمد المقيبل لـ"سبق": صباح اليوم الأربعاء وفي تمام الساعة الثانية عشرة وقع اشتباه في حالة تسرب غاز في المبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول، وعلى الفور تم إخلاء المبنى (الإداري) وفق إجراءات السلامة المتبعة وبدون أي إصابات ولله الحمد.

وأكد "المقيبل" أنه تم التواصل مع الدفاع المدني الذي باشرت فرقه المختصة في مثل هذه الحالات، وسيتم إصدار بيان إلحاقي فور ظهور نتائج تقرير الدفاع المدني.

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الشرقية.. إخلاء مبنى في التجمع الصحي إثر تسرب غاز.. والمتحدث يوضح
سبق

علمت "سبق" إن إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أخلت أحد المباني بعد تسرب غاز في المبنى.


وقالت المصادر: إن المبنى بعيد كل البعد عن حالات المرضى وهو مبنى إداري، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مثل هذه المواقف.


وقال المتحدث الرسمي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية محمد المقيبل لـ"سبق": صباح اليوم الأربعاء وفي تمام الساعة الثانية عشرة وقع اشتباه في حالة تسرب غاز في المبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول، وعلى الفور تم إخلاء المبنى (الإداري) وفق إجراءات السلامة المتبعة وبدون أي إصابات ولله الحمد.

وأكد "المقيبل" أنه تم التواصل مع الدفاع المدني الذي باشرت فرقه المختصة في مثل هذه الحالات، وسيتم إصدار بيان إلحاقي فور ظهور نتائج تقرير الدفاع المدني.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
02:41 PM

الشرقية.. إخلاء مبنى في التجمع الصحي إثر تسرب غاز.. والمتحدث يوضح

"المقيبل" لـ"سبق": سيتم إصدار بيان إلحاقي فور ظهور نتائج تقرير الدفاع المدني

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عبدالله السالم - الدمام
0
1,144

علمت "سبق" إن إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أخلت أحد المباني بعد تسرب غاز في المبنى.


وقالت المصادر: إن المبنى بعيد كل البعد عن حالات المرضى وهو مبنى إداري، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مثل هذه المواقف.


وقال المتحدث الرسمي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية محمد المقيبل لـ"سبق": صباح اليوم الأربعاء وفي تمام الساعة الثانية عشرة وقع اشتباه في حالة تسرب غاز في المبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول، وعلى الفور تم إخلاء المبنى (الإداري) وفق إجراءات السلامة المتبعة وبدون أي إصابات ولله الحمد.

وأكد "المقيبل" أنه تم التواصل مع الدفاع المدني الذي باشرت فرقه المختصة في مثل هذه الحالات، وسيتم إصدار بيان إلحاقي فور ظهور نتائج تقرير الدفاع المدني.

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