الشؤون الإسلامية تطلق برنامج "فقه الأذان والإقامة" لمؤذني المساجد بالمملكة

لتعريفهم بأهمية لزوم الجماعة والأمر بالسمع والطاعة والنهي عن الخروج على الأئمة

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، البرنامج الدعوي (فقه الأذان والإقامة)، الموجه لمؤذني المساجد والجوامع بجميع مناطق المملكة، في إطار برامج الوزارة لبيان أهمية عمل المؤذن ومسؤوليته، والأحكام الشرعية المتعلقة بالأذان والإقامة، والتوعية بضرورة تقوية أواصر اللحمة والانتماء والولاء للوطن.

من ناحيته، أوضح مدير عام المعهد المكلف الشيخ عيسى كاملي، أن البرنامج يقام "عن بعد" عبر برنامج "الزوم".. ويهدف إلى التركيز على تأهيل المؤذنين من خلال تعريفهم بأهمية توحيد الألوهية ومنزلته العظيمة، وبيان أهمية لزوم الجماعة، والأمر بالسمع والطاعة والنهي عن الخروج على الأئمة، وما جاءت به النصوص من حقوق ولي الأمر، وخطورة الأفكار الضالة والفرق المنحرفة.

وقال كاملي: إن البرنامج يهدف أيضاً إلى تعريف الأذان والإقامة وحكمها والشروط المتعلقة بها وصفتها ومبطلاتها والحكمة منها وسبب مشروعيتها، وبيان معاني كلمات الأذان وفضله، وفضل المؤذن، ومواقيت الصلاة، واللحن في الأذان أنواعه وأحكامه.

ويأتي هذا البرنامج بتوجيه ورعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة لتأهيل الأئمة والمؤذنين والخطباء ومنسوبي المساجد، في إطار برامجها المعتمدة لهذا العام 1442هـ.