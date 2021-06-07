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الكنيست الإسرائيلي يصوت على الحكومة الجديدة في 14 يونيو

أبلغ الأعضاء بجلسة التصديق

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي يائير ليفين، اليوم (الاثنين)، أن الكنيست سيصوت على الحكومة الجديدة، التي شكلها معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحلول 14 يونيو (حزيران).

وبين"ليفين" أمام المجلس أنه سيجري إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة السادسة والثلاثين، وفقاً لـ"رويترز".

وشكّل زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد ائتلافاً من عدة أحزاب للإطاحة بـ"نتنياهو" الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عامًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكنيست الإسرائيلي يصوت على الحكومة الجديدة في 14 يونيو
سبق

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي يائير ليفين، اليوم (الاثنين)، أن الكنيست سيصوت على الحكومة الجديدة، التي شكلها معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحلول 14 يونيو (حزيران).

وبين"ليفين" أمام المجلس أنه سيجري إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة السادسة والثلاثين، وفقاً لـ"رويترز".

وشكّل زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد ائتلافاً من عدة أحزاب للإطاحة بـ"نتنياهو" الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عامًا.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
05:25 PM

الكنيست الإسرائيلي يصوت على الحكومة الجديدة في 14 يونيو

أبلغ الأعضاء بجلسة التصديق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي يائير ليفين، اليوم (الاثنين)، أن الكنيست سيصوت على الحكومة الجديدة، التي شكلها معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحلول 14 يونيو (حزيران).

وبين"ليفين" أمام المجلس أنه سيجري إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة السادسة والثلاثين، وفقاً لـ"رويترز".

وشكّل زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد ائتلافاً من عدة أحزاب للإطاحة بـ"نتنياهو" الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عامًا.

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