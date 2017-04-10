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"بن الدفين": المملكة تحظى بوفرة في المحاصيل الزراعية.. و"الخرج" كانت ولا زالت سلة غذاء

أكد وفرة الإنتاج المحلي من الخضار والألبان والبيض والدواجن في كافة مناطق المملكة

أكد ‏رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في محافظة الخرج عماش بن الدفين السبيعي، أن المملكة تحظى بوفرة كبيرة من كافة المحاصيل الزراعية، وأن كافة الإمدادات الغذائية من الانتاج المحلي كـ "الخضراوات والألبان والبيض والدواجن"، مستمرة في كافة مناطق المملكة، ومن ضمنها محافظة الخرج "عاصمة الألبان"، وذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة أيدها الله.

وقال "السبيعي" في حديثه لـ"سبق"، إن محافظة الخرج تُعد منطقة زراعية من الدرجة الأولى، إذ كانت ولا زالت سلة غذاء منذ أقدم العصور بما تنتجه من محاصيل زراعية متنوعة، وتمثل "الخرج" مصدر ثقل للإنتاج الزراعي حيث تنتج ما يزيد عن 26% من إنتاج الخضراوات على مستوى المملكة.

وأضاف: في الوقت الحالي يتجاوز إنتاج محافظة الخرج من الألبان والدواجن أكثر من 65 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة، ويعود هذا لاحتضانها أكبر شركات ومزارع ومصانع الألبان والدواجن على مستوى الشرق الأوسط والعالم، مثل “شركة المراعي وشركة الصافي وشركة نادك”، حيث وصلت منتجات تلك الشركات لكافة دول مجلس التعاون الخليجي ومملكة الأردن.

وكشف "السبيعي" عن تحقيق ‏القطاع الزراعي في محافظة الخرج لقفزات مميزة نحو الاكتفاء من مختلف المنتجات الزراعية والحيوانية، وأن إنتاج الخرج الزراعي أصبح منافساً في الأسواق المحلية والعربية والعالمية، وبدأ يحقق اكتفاءً ذاتياً في معظم المنتجات الزراعية، وذلك بفضل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الزراعي بالمملكة بصفة عامة وفي محافظة الخرج بصفة خاصة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والأمن الغذائي للمملكة في ظل الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي نهاية حديثه، أشاد ‏"بن الدفين" بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة البيئة والزراعة للتأكد من استمرار الإمدادات الغذائية كافة من الإنتاج المحلي والتخزين والاستيراد، حيث إن الأمن الغذائي في زمن كورونا يعتبر هاجساً دولياً وليس محلياً فقط.

وأكد في الوقت ذاته أن الإنتاج المحلي السعودي في آمان تام، حيث يبلغ إنتاج القمح 12.150 طناً والمخزون الحالي 3.3 مليون طن، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطاحن 270 ألف كيس ومخزون حالي 1.8 مليون كيس، ويوجد أكثر من 35 ألف رأس ماشية، وعدد 3.5 مليون طائر من الدواجن يومياً، وأكثر من 15 مليون بيضة يومياً، وقرابة 180 ألف طن خضراوات يومياً، و7.5 مليون لتر حليب يومياً.

فيروس كورونا الجديد المحاصيل الزراعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بن الدفين": المملكة تحظى بوفرة في المحاصيل الزراعية.. و"الخرج" كانت ولا زالت سلة غذاء
سبق

أكد ‏رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في محافظة الخرج عماش بن الدفين السبيعي، أن المملكة تحظى بوفرة كبيرة من كافة المحاصيل الزراعية، وأن كافة الإمدادات الغذائية من الانتاج المحلي كـ "الخضراوات والألبان والبيض والدواجن"، مستمرة في كافة مناطق المملكة، ومن ضمنها محافظة الخرج "عاصمة الألبان"، وذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة أيدها الله.

وقال "السبيعي" في حديثه لـ"سبق"، إن محافظة الخرج تُعد منطقة زراعية من الدرجة الأولى، إذ كانت ولا زالت سلة غذاء منذ أقدم العصور بما تنتجه من محاصيل زراعية متنوعة، وتمثل "الخرج" مصدر ثقل للإنتاج الزراعي حيث تنتج ما يزيد عن 26% من إنتاج الخضراوات على مستوى المملكة.

وأضاف: في الوقت الحالي يتجاوز إنتاج محافظة الخرج من الألبان والدواجن أكثر من 65 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة، ويعود هذا لاحتضانها أكبر شركات ومزارع ومصانع الألبان والدواجن على مستوى الشرق الأوسط والعالم، مثل “شركة المراعي وشركة الصافي وشركة نادك”، حيث وصلت منتجات تلك الشركات لكافة دول مجلس التعاون الخليجي ومملكة الأردن.

وكشف "السبيعي" عن تحقيق ‏القطاع الزراعي في محافظة الخرج لقفزات مميزة نحو الاكتفاء من مختلف المنتجات الزراعية والحيوانية، وأن إنتاج الخرج الزراعي أصبح منافساً في الأسواق المحلية والعربية والعالمية، وبدأ يحقق اكتفاءً ذاتياً في معظم المنتجات الزراعية، وذلك بفضل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الزراعي بالمملكة بصفة عامة وفي محافظة الخرج بصفة خاصة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والأمن الغذائي للمملكة في ظل الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي نهاية حديثه، أشاد ‏"بن الدفين" بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة البيئة والزراعة للتأكد من استمرار الإمدادات الغذائية كافة من الإنتاج المحلي والتخزين والاستيراد، حيث إن الأمن الغذائي في زمن كورونا يعتبر هاجساً دولياً وليس محلياً فقط.

وأكد في الوقت ذاته أن الإنتاج المحلي السعودي في آمان تام، حيث يبلغ إنتاج القمح 12.150 طناً والمخزون الحالي 3.3 مليون طن، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطاحن 270 ألف كيس ومخزون حالي 1.8 مليون كيس، ويوجد أكثر من 35 ألف رأس ماشية، وعدد 3.5 مليون طائر من الدواجن يومياً، وأكثر من 15 مليون بيضة يومياً، وقرابة 180 ألف طن خضراوات يومياً، و7.5 مليون لتر حليب يومياً.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:26 AM

"بن الدفين": المملكة تحظى بوفرة في المحاصيل الزراعية.. و"الخرج" كانت ولا زالت سلة غذاء

أكد وفرة الإنتاج المحلي من الخضار والألبان والبيض والدواجن في كافة مناطق المملكة

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عبدالسلام العنزي - الرياض
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أكد ‏رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في محافظة الخرج عماش بن الدفين السبيعي، أن المملكة تحظى بوفرة كبيرة من كافة المحاصيل الزراعية، وأن كافة الإمدادات الغذائية من الانتاج المحلي كـ "الخضراوات والألبان والبيض والدواجن"، مستمرة في كافة مناطق المملكة، ومن ضمنها محافظة الخرج "عاصمة الألبان"، وذلك في ظل دعم القيادة الرشيدة أيدها الله.

وقال "السبيعي" في حديثه لـ"سبق"، إن محافظة الخرج تُعد منطقة زراعية من الدرجة الأولى، إذ كانت ولا زالت سلة غذاء منذ أقدم العصور بما تنتجه من محاصيل زراعية متنوعة، وتمثل "الخرج" مصدر ثقل للإنتاج الزراعي حيث تنتج ما يزيد عن 26% من إنتاج الخضراوات على مستوى المملكة.

وأضاف: في الوقت الحالي يتجاوز إنتاج محافظة الخرج من الألبان والدواجن أكثر من 65 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة، ويعود هذا لاحتضانها أكبر شركات ومزارع ومصانع الألبان والدواجن على مستوى الشرق الأوسط والعالم، مثل “شركة المراعي وشركة الصافي وشركة نادك”، حيث وصلت منتجات تلك الشركات لكافة دول مجلس التعاون الخليجي ومملكة الأردن.

وكشف "السبيعي" عن تحقيق ‏القطاع الزراعي في محافظة الخرج لقفزات مميزة نحو الاكتفاء من مختلف المنتجات الزراعية والحيوانية، وأن إنتاج الخرج الزراعي أصبح منافساً في الأسواق المحلية والعربية والعالمية، وبدأ يحقق اكتفاءً ذاتياً في معظم المنتجات الزراعية، وذلك بفضل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الزراعي بالمملكة بصفة عامة وفي محافظة الخرج بصفة خاصة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والأمن الغذائي للمملكة في ظل الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي نهاية حديثه، أشاد ‏"بن الدفين" بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة البيئة والزراعة للتأكد من استمرار الإمدادات الغذائية كافة من الإنتاج المحلي والتخزين والاستيراد، حيث إن الأمن الغذائي في زمن كورونا يعتبر هاجساً دولياً وليس محلياً فقط.

وأكد في الوقت ذاته أن الإنتاج المحلي السعودي في آمان تام، حيث يبلغ إنتاج القمح 12.150 طناً والمخزون الحالي 3.3 مليون طن، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطاحن 270 ألف كيس ومخزون حالي 1.8 مليون كيس، ويوجد أكثر من 35 ألف رأس ماشية، وعدد 3.5 مليون طائر من الدواجن يومياً، وأكثر من 15 مليون بيضة يومياً، وقرابة 180 ألف طن خضراوات يومياً، و7.5 مليون لتر حليب يومياً.

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