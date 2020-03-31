النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لتحقيق المزيد من المكاسب.. أغنى ثريات روسيا تدعو لإغلاق متاجر المواد الغذائية

تدير أكبر متجر عبر الإنترنت

دعت أغنى ثريات روسيا تاتيانا باكالشوك، إلى إغلاق متاجر المواد الغذائية في البلاد، في إطار القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.
وتقترح باكالشوك، وهي مؤسسة موقع "وايلدبيريز" أكبر متجر عبر الإنترنت في روسيا، الاستعاضة عن الذهاب إلى المتاجر، بشراء المواد الغذائية عبر الإنترنت، حيث تقدم مواقع معينة خدمة التوصيل حتى باب المنزل، وفقاً لـموقع "ار تي" الروسي.
وترى باكالشوك أن متاجر المواد الغذائية تعد خطرًا أيضًا بسبب اكتظاظ الناس فيها.
وفرضت سلطات العاصمة الروسية موسكو ومقاطعات أخرى مؤخرًا قيودًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث أغلقت جميع المتاجر باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين عطلة رسمية في البلاد مدتها 9 أيام.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لتحقيق المزيد من المكاسب.. أغنى ثريات روسيا تدعو لإغلاق متاجر المواد الغذائية
سبق

دعت أغنى ثريات روسيا تاتيانا باكالشوك، إلى إغلاق متاجر المواد الغذائية في البلاد، في إطار القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.
وتقترح باكالشوك، وهي مؤسسة موقع "وايلدبيريز" أكبر متجر عبر الإنترنت في روسيا، الاستعاضة عن الذهاب إلى المتاجر، بشراء المواد الغذائية عبر الإنترنت، حيث تقدم مواقع معينة خدمة التوصيل حتى باب المنزل، وفقاً لـموقع "ار تي" الروسي.
وترى باكالشوك أن متاجر المواد الغذائية تعد خطرًا أيضًا بسبب اكتظاظ الناس فيها.
وفرضت سلطات العاصمة الروسية موسكو ومقاطعات أخرى مؤخرًا قيودًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث أغلقت جميع المتاجر باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين عطلة رسمية في البلاد مدتها 9 أيام.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:46 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:34 PM

لتحقيق المزيد من المكاسب.. أغنى ثريات روسيا تدعو لإغلاق متاجر المواد الغذائية

تدير أكبر متجر عبر الإنترنت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
6,442

دعت أغنى ثريات روسيا تاتيانا باكالشوك، إلى إغلاق متاجر المواد الغذائية في البلاد، في إطار القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.
وتقترح باكالشوك، وهي مؤسسة موقع "وايلدبيريز" أكبر متجر عبر الإنترنت في روسيا، الاستعاضة عن الذهاب إلى المتاجر، بشراء المواد الغذائية عبر الإنترنت، حيث تقدم مواقع معينة خدمة التوصيل حتى باب المنزل، وفقاً لـموقع "ار تي" الروسي.
وترى باكالشوك أن متاجر المواد الغذائية تعد خطرًا أيضًا بسبب اكتظاظ الناس فيها.
وفرضت سلطات العاصمة الروسية موسكو ومقاطعات أخرى مؤخرًا قيودًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث أغلقت جميع المتاجر باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين عطلة رسمية في البلاد مدتها 9 أيام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,759
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,599
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,362
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,786

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة