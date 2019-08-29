خلال 6 أشهر .. 980 متوفى بمكة استفاد ذووهم من مبادرة "مواساة"

لرفع الكلفة عن أهل الميت

بلغ عدد حالات الوفاة التي استفاد ذوو المتوفين من مبادرة "مواساة" التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة في منتصف شهر جمادى الآخرة الماضي من العام الحالي، وتُعنى بأهل الميت في مكة المكرمة، ما يقارب 980 حالة.

أوضح ذلك لـ"سبق" متحدث أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، والذي قال: "انطلقت المبادرة في يوم 1440/6/15 هـ وخلال الستة أشهر الماضية تم خدمة ما يقارب 980 حالة".

وتُعنى ‏مبادرة "مواساة"، وهي مبادرة مجتمعية؛ بأهل الميت في مكة المكرمة، تتمثل في تهيئة مكان العزاء ونظافته وإنارته، وتسهيل أمور استقبال المعزين، ورفع الكلفة عن أهل الميت.

وتقدّم المبادرة عدة خدمات متمثلة في: عمالة نظافة الموقع كامل فترة العزاء، وتهيئة المكان وإضاءة مكان العزاء بالكامل في حال كانت المنطقة مظلمة، إلى جانب تولي دفن الميت في إحدى المقابر.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة دعت طالبي خدمة "مواساة" للتواصل معها على الرقم (0539400940)، حيث سيقدم الموظف المختص كامل الخدمة المطلوبة.