الإمارات تسجل 1431 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 101,659

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 110,039 حالة.

وأعلنت الوزارة وفاة مصابين اثنين من جرّاء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات 450 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,652 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليكون مجموع حالات الشفاء 101,659 حالة.